Estado de Honduras recuperará $4.2 millones por compra de hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.- El Estado de Honduras recuperará más de 4.2 millones de dólares de la compra de los siete hospitales móviles en la pandemia de covid-19 tras una resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal en materia de privación de dominio de bienes de origen ilícito. La Corte declaró "no ha lugar" el recurso de apelación presentado por la defensa legal Axel Gamaliel López Guzmán, empresario guatemalteco que sirvió como intermediario y representante de la empresa ELMED Medical Systems Inc., a la cual la extinta Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) le compró los hospitales móviles. Cabe recordar que el 5 de junio de 2023 el Juzgado de Letras de Privación de Dominio declaró la privación definitiva a favor del Estado de Honduras de dos cuentas bancarias de López en Estados Unidos. Específicamente, una cuenta de $4,161,400.00 y otra por $70,267.32, ambas del banco JP Morgan Chase.

En estas cuentas se recibió el dinero por la adquisición de los hospitales móviles realizados entre el 19 de marzo y el 20 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria. El juzgado estableció que en el proceso de compra se pagó el 100% por adelantado, sin cumplir con los requisitos legales de contratación, sin garantías, sin especificaciones técnicas y sin haber recibido previamente la solicitud de compra por parte de la Secretaría de Salud. Esto trajo consigo un grave perjuicio económico de más de 47 millones de dólares (más de 1,174 millones de lempiras en ese entonces). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, el Juzgado de Privación de Dominio ordenó el libramiento de la correspondiente asistencia jurídica internacional, con el objetivo de gestionar la recuperación de los fondos asegurados en las cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos, una vez que la sentencia definitiva adquiera el carácter de firme. Cabe resaltar que esta es la primera sentencia de privación de dominio en la que se ordena la recuperación de bienes en el extranjero a favor del Estado.