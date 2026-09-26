Terrible error de Vozinha en inocente salida en derrota de Cabo Verde ante Malí

El brillante portero en el Mundial United 2026, Vozinha, quedó retratado en el último juego de su selección de Cabo Verde ante Malí
Tras ser una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, la selección de Cabo Verde inició su camino en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones con una dura derrota contra Malí (3-1).
Vozinha, arquero de 40 años que fue figura en los partidos ante España y Argentina, volvió a defender la portería de su país, pero protagonizó un grosero error que no tardó en viralizarse por las redes sociales.
La caída ante Malí expuso las dificultades del cuadro caboverdiano para repetir la fórmula que le permitió competir frente a selecciones de mayor jerarquía en la Copa del Mundo.
Cabo Verde planteó un partido defensivo, con diez jugadores cerca de su área y Benchimol aislado en el ataque. Martial Tia firmó el primero para el combinado local, mientras que Sidny Lopes Cabral, autor del mejor gol del Mundial 2026 contra Argentina, igualó el tablero.
Nene Dorgeles, delantero del Fenerbahçe turco, volvió a inclinar el resultado para los malienses. Pero el punto de inflexión llegó a los 51 minutos, cuando Vozinha salió de su área para interceptar un avance rival y quiso controlar el balón con el pecho.
Sin embargo, el control del portero fue excesivamente largo y Dorgeles remató con el arco vacío para marcar el tercer tanto definitivo del equipo local.
El rendimiento de Vozinha en el seleccionado contrasta con el reconocimiento que obtuvo durante el Mundial.
Cabo Verde empató sin goles con España en su debut, igualó 2-2 con Uruguay y volvió a terminar 0-0 ante Arabia Saudita antes de caer 3-2 frente a Argentina en 16avos de final, un duelo que llevó a la Albiceleste hasta la prórroga.
El pasado 8 de septiembre, se confirmó que Vozinha fue nominado en la gala del Balón de Oro 2026 como candidato al premio Yashin, destinado al mejor arquero.
El guardameta africano vinculó la distinción con su país: "Esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a San Vicente, Cabo Verde, y a todo un pueblo que nunca dejó de creer".
Al final Cabo Verde terminó cayendo 3-1 ante Malí y el último tanto fue por una mala salida del portero Vozinha.