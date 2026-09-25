Debacle de Honduras vs Surinam: silbidos de la afición, tristeza y lágrimas catrachas

Honduras cayó de local ante Surinam y puso en riesgo su clasificación en la Liga de Naciones de Concacaf. Estas fueron las imágenes captadas por el lente de EL HERALDO sobre la derrota.
El español José Francisco Molina inició con derrota 3-2 en su debut en torneos oficiales ante Surinam. Los anteriores juegos los empató 2-2 vs Perú y perdió 3-0 vs Argentina.
Kervin Arriaga fue de lo poco rescatable de Honduras. Intentó varias veces con disparos al marco, en el segundo tiempo fue sustituido.
Jonathan Rubio fue titular y recibió muchas faltas en la primera parte. La fuerza de los jugadores de Surinam se impuso.
En el segundo tiempo ingresó Alenis Vargas, lo intentó por derecha pero no pudo empatar el juego. Rostro que también muestra la decepción catracha.
Keyrol Figueroa ingresó en los últimos minutos en lugar de Bryan Róchez y no podía creer la derrota como local ante los caribeños
Luis Palma lo jugó todo, pero en términos generales tuvo un encuentro bastante regular. En muchas acciones no superó a los caribeños.
Todo el plantel hondureño mostró su decepción por la derrota, resultado que los complica en la Liga de Naciones ya que el próximo juego es en Kingston vs Jamaica.
La afición silbó a los jugadores y uno de los más cuestionados fue Luis Palma ya que es de los pocos experimentados en el grupo.
Todo el plantel de Surinam celebró la histórica victoria en Tegucigalpa, resultado que los pone en primer lugar junto a Jamaica.
Dereck Moncada tuvo que salir lesionado en el segundo tiempo. El delantero del Lugano salió entre lágrimas y se esperan los resultados.