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Debacle de Honduras vs Surinam: silbidos de la afición, tristeza y lágrimas catrachas

Honduras cayó de local ante Surinam y puso en riesgo su clasificación en la Liga de Naciones de Concacaf

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 20:30
Debacle de Honduras vs Surinam: silbidos de la afición, tristeza y lágrimas catrachas
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Honduras cayó de local ante Surinam y puso en riesgo su clasificación en la Liga de Naciones de Concacaf. Estas fueron las imágenes captadas por el lente de EL HERALDO sobre la derrota.

Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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El español José Francisco Molina inició con derrota 3-2 en su debut en torneos oficiales ante Surinam. Los anteriores juegos los empató 2-2 vs Perú y perdió 3-0 vs Argentina.

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Kervin Arriaga fue de lo poco rescatable de Honduras. Intentó varias veces con disparos al marco, en el segundo tiempo fue sustituido.

Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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Jonathan Rubio fue titular y recibió muchas faltas en la primera parte. La fuerza de los jugadores de Surinam se impuso.

Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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En el segundo tiempo ingresó Alenis Vargas, lo intentó por derecha pero no pudo empatar el juego. Rostro que también muestra la decepción catracha.

Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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Keyrol Figueroa ingresó en los últimos minutos en lugar de Bryan Róchez y no podía creer la derrota como local ante los caribeños

 Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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Luis Palma lo jugó todo, pero en términos generales tuvo un encuentro bastante regular. En muchas acciones no superó a los caribeños.

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Todo el plantel hondureño mostró su decepción por la derrota, resultado que los complica en la Liga de Naciones ya que el próximo juego es en Kingston vs Jamaica.

Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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La afición silbó a los jugadores y uno de los más cuestionados fue Luis Palma ya que es de los pocos experimentados en el grupo.

Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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Todo el plantel de Surinam celebró la histórica victoria en Tegucigalpa, resultado que los pone en primer lugar junto a Jamaica.

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Dereck Moncada tuvo que salir lesionado en el segundo tiempo. El delantero del Lugano salió entre lágrimas y se esperan los resultados.

Foto: Cortesía redes
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