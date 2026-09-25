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Honduras vs Surinam: Club de la MLS vino a ver un catracho, leyenda en el Nacional y bella chica robó miradas

Te mostramos algunas de las mejores imágenes que no se vieron en la transmisión del Honduras vs Surinam

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 18:48
Honduras vs Surinam: Club de la MLS vino a ver un catracho, leyenda en el Nacional y bella chica robó miradas
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Te mostramos algunas de las mejores imágenes que no se vieron en la transmisión del Honduras vs Surinam. Club de la MLS vino a ver un catracho, leyenda en el Nacional de Tegucigalpa y bella chica robó miradas.

Fotos: David Romero | Estalín Irías - El Heraldo
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Maynor Figueroa, histórico capitán de la Selección y mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, estuvo junto a su esposa en las gradas del Nacional.

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Figueroa estuvo presente en Tegucigalpa para darle apoyo a sus dos hijos: Dereck Moncada y Keyrol Figueroa. Moncada fue titular.

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Esta pareja de novios fue captada en el sector de sol. La bella dama le demostró su amor a su pareja.

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Esta bella chica se robó las miradas en el Nacional. ¿Quién es? Se llama Jeimi Ochoa y es presentadora hondureña.

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Previo al juego, Luis Palma caminó por el engramillado del Nacional "a chuña". El jugador del Lech Poznan quiso caminar descalso.

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El Heraldo confirmó que un ojeador del Nashville SC de la MLS estuvo en el Nacional con el objetivo de ver a Keyrol Figueroa, quien fue suplente. El ojeador estará siguiendo al ariete catracho.

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Deybi Flores, Jorge Álvarez, Yio Puerto, Victor Vandenbroucke y Mike Arana entre los suplentes al momento de cantar el himno nacional.

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Este fue el 11 titular de Honduras ante Surinam: Edrick Menjivar, Cristopher Meléndez, Denil Maldonado Luis Vega, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Alejandro Reyes, Jonathan Rubio, Dereck Moncada, Luis Palma y Bryan Róchez.

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Surinam fue un rival bastante difícil para Honduras. Justin Lonwijk y Denzel Jubitana marcaron para la visita en el primer tiempo. Al final lo terminaron ganando 3-2.

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Dereck Moncada anotó el 1-1 en el primer tiempo. A los 49 minutos tuvo que salir por lesión y llorando.

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Bryan Róchez volvió a la Selección y anotó el 2-1 en el primer tiempo, el ariete lo hizo mediante un globito.

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José Francisco Molina no la pasó para nada bien en su debut oficial con la Selección de Honduras. Debutó de manera oficial con derrota.

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