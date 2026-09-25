Honduras vs Surinam: Club de la MLS vino a ver un catracho, leyenda en el Nacional y bella chica robó miradas

Te mostramos algunas de las mejores imágenes que no se vieron en la transmisión del Honduras vs Surinam. Club de la MLS vino a ver un catracho, leyenda en el Nacional de Tegucigalpa y bella chica robó miradas.
Maynor Figueroa, histórico capitán de la Selección y mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, estuvo junto a su esposa en las gradas del Nacional.
Figueroa estuvo presente en Tegucigalpa para darle apoyo a sus dos hijos: Dereck Moncada y Keyrol Figueroa. Moncada fue titular.
Esta pareja de novios fue captada en el sector de sol. La bella dama le demostró su amor a su pareja.
Esta bella chica se robó las miradas en el Nacional. ¿Quién es? Se llama Jeimi Ochoa y es presentadora hondureña.
Previo al juego, Luis Palma caminó por el engramillado del Nacional "a chuña". El jugador del Lech Poznan quiso caminar descalso.
El Heraldo confirmó que un ojeador del Nashville SC de la MLS estuvo en el Nacional con el objetivo de ver a Keyrol Figueroa, quien fue suplente. El ojeador estará siguiendo al ariete catracho.
Deybi Flores, Jorge Álvarez, Yio Puerto, Victor Vandenbroucke y Mike Arana entre los suplentes al momento de cantar el himno nacional.
Este fue el 11 titular de Honduras ante Surinam: Edrick Menjivar, Cristopher Meléndez, Denil Maldonado Luis Vega, Joseph Rosales, Kervin Arriaga, Alejandro Reyes, Jonathan Rubio, Dereck Moncada, Luis Palma y Bryan Róchez.
Surinam fue un rival bastante difícil para Honduras. Justin Lonwijk y Denzel Jubitana marcaron para la visita en el primer tiempo. Al final lo terminaron ganando 3-2.
Dereck Moncada anotó el 1-1 en el primer tiempo. A los 49 minutos tuvo que salir por lesión y llorando.
Bryan Róchez volvió a la Selección y anotó el 2-1 en el primer tiempo, el ariete lo hizo mediante un globito.
José Francisco Molina no la pasó para nada bien en su debut oficial con la Selección de Honduras. Debutó de manera oficial con derrota.