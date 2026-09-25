Chica de verde sorprende y otra roba beso; las bellas chicas en el Honduras ante Surinam

La belleza en el estadio José de la Paz Herrera no podía faltar y más cuando juega la selección de Honduras en este juego ante Surinam por la Nations League de la Concacaf
La belleza no podía faltar en este juego de la selección de Honduras en su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.
En Tegucigalpa se pueden ver muchas chicas lindas y cuando hay un partido de fútbol no pueden faltar.
Cuando la selección de Honduras juega, la belleza tiene que estar presente siempre. Aquí una muestra.
Honduras está bien representada en la gradas, por belleza no pierde, ahora tiene que ganar en la cancha ante Surinam
Pero aquí hay algo más interesante y ese ver como esta chica se dejó ver robándole un beso a este joven que inocentemente se vio sorprendido.
¿Y esa risa? bella chica que captó el lente de Diario El Heraldo en la previa del partido de Honduras ante Surinam
Tegucigalpa sigue demostrando que cuando se habla de belleza, siempre sale ganando.
Y es que no son una, ni dos, ni mucho menos tres, fueron muchas chicas lindas captadas en el estadio José de la Paz Herrera.
Esta bella chica dejó boquiabierto a muchos, no es para menos, la belleza que refleja es desde lejos. Realiza trabajo de comunicación para este juego.