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Chica de verde sorprende y otra roba beso; las bellas chicas en el Honduras ante Surinam

La belleza en el estadio José de la Paz Herrera no podía faltar y más cuando juega la selección de Honduras en este juego ante Surinam por la Nations League de la Concacaf

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 18:38
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La belleza en el estadio José de la Paz Herrera no podía faltar y más cuando juega la selección de Honduras en este juego ante Surinam por la Nations League de la Concacaf

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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La belleza no podía faltar en este juego de la selección de Honduras en su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf.

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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En Tegucigalpa se pueden ver muchas chicas lindas y cuando hay un partido de fútbol no pueden faltar.

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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Cuando la selección de Honduras juega, la belleza tiene que estar presente siempre. Aquí una muestra.

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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Honduras está bien representada en la gradas, por belleza no pierde, ahora tiene que ganar en la cancha ante Surinam

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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Pero aquí hay algo más interesante y ese ver como esta chica se dejó ver robándole un beso a este joven que inocentemente se vio sorprendido.

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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¿Y esa risa? bella chica que captó el lente de Diario El Heraldo en la previa del partido de Honduras ante Surinam

 Fotos: David Romero y Estalin Irias
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Tegucigalpa sigue demostrando que cuando se habla de belleza, siempre sale ganando.
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Y es que no son una, ni dos, ni mucho menos tres, fueron muchas chicas lindas captadas en el estadio José de la Paz Herrera.

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Esta bella chica dejó boquiabierto a muchos, no es para menos, la belleza que refleja es desde lejos. Realiza trabajo de comunicación para este juego.
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