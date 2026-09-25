¡Uno vuelve tras cuatro años de ausencia! El 11 confirmado de Honduras ante Surinam

José Francisco Molina confirmó el 11 titular de Honduras ante Surinam en el debut de Liga de Naciones de Concacaf, juego que se disputará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Un futbolista vuelve tras cuatro años de ausencia en la "H".
En el arco no hay sorpresas y es que Edrick Menjívar seguirá como titular de la Bicolor esta noche ante Surinam.
Por la lateral izquierda tampoco hay sorpresas y estará Joseph Rosales -del Austin de la MLS- en esa zona de la defensa.
Denil Maldonado -del Rubin Kazan de Rusia- vuelve a la Bicolor tras una lesión y lo hará como el defensa central por derecha.
Junto a Denil Maldonado estará uno que ha sido habitual con él, Luis Vega, jugador del Motagua.
El lateral derecho esta noche será Cristopher Meléndez del Motagua.
Pasamos a la medular y el contención será Kervin Arriaga del AEK Atenas de Grecia.
¡Sorpresa! Tras cuatro años de ausencia, Jonathan Rubio -del Petro Luanda de Angola- aparece como titular en la Bicolor en la zona de volantes.
El otro volante y encargado de crear juego será Alejandro Reyes del Motagua.
Pasamos a la zona delantera y tirado al costado izquierdo estará Luis Palma del Lech Poznan de Polonia.
Por el otro costado estará Dereck Moncada del Lugano de Suiza, aunque se rotará con Palma y por lapsos del juego cambiarán de posición.
El 9 esta noche ante Surinam será Bryan Róchez, quien también vuelve a la Bicolor. Róchez lo hace en la segunda división de Portugal.
Este es el 11 confirmado de Honduras ante Surinam en el inicio de la Liga de Naciones de Concacaf 2026.