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CR7 Catracho reportado como desaparecido: Revelan su paradero y qué le pasó

Esta situación ha generado preocupación entre sus familiares

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 14:37
CR7 Catracho reportado como desaparecido: Revelan su paradero y qué le pasó
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Cristiano Ronaldo hondureño fue reportado como desaparecido por sus familiares y revelan detalles de dónde estaba y por qué no aparecía.

Fotos: Cortesía.
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Roger Casalegno, conocido en redes sociales como el “CR7 Catracho”, es un creador de contenido hondureño.
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El joven ha ganado reconocimiento en plataformas digitales por su parecido al futbolista Cristiano Ronaldo.
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En las últimas horas, su nombre volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez por una situación que generó preocupación entre sus familiares y seguidores.
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Casalegno había sido reportado como desaparecido luego de que sus seres queridos pasaran varios días sin tener noticias de él.
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Ante la incertidumbre, decidieron publicar el anterior aviso en redes sociales para pedir ayuda a quienes pudieran conocer su paradero.
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La familiar explicó que llevaban aproximadamente dos días sin saber dónde se encontraba Roger y pidió a la población comunicarse si tenía información.
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El mensaje rápidamente comenzó a circular entre usuarios de las plataformas digitales, aumentando la búsqueda del conocido creador de contenido.
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Finalmente, personas cercanas confirmaron que Roger Casalegno fue localizado y se encontraba nuevamente junto a sus familiares.
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Después de aparecer, el propio “CR7 Catracho” explicó el motivo por el que no había podido comunicarse con sus seres queridos.
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Según su versión, su teléfono celular cayó al agua y terminó dañándose, por lo que quedó incomunicado durante ese período.
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La situación provocó alivio entre quienes habían seguido con preocupación las publicaciones relacionadas con su desaparición.
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Sin embargo, personas de su entorno también han hablado sobre otros factores que estarían relacionados con sus constantes ausencias.
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De acuerdo con sus allegados, Casalegno tendría problemas con los vicios y esto habría provocado que en algunas ocasiones se aleje durante varios días.
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Esta situación ha generado preocupación entre sus familiares, quienes han pedido atención sobre las dificultades que atraviesa el joven.
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Por ahora, lo confirmado es que el “CR7 Catracho” ya fue encontrado con vida y está nuevamente con sus seres queridos tras varios días de incertidumbre.
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