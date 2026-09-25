CR7 Catracho reportado como desaparecido: Revelan su paradero y qué le pasó

Cristiano Ronaldo hondureño fue reportado como desaparecido por sus familiares y revelan detalles de dónde estaba y por qué no aparecía.
Roger Casalegno, conocido en redes sociales como el “CR7 Catracho”, es un creador de contenido hondureño.
El joven ha ganado reconocimiento en plataformas digitales por su parecido al futbolista Cristiano Ronaldo.
En las últimas horas, su nombre volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez por una situación que generó preocupación entre sus familiares y seguidores.
Casalegno había sido reportado como desaparecido luego de que sus seres queridos pasaran varios días sin tener noticias de él.
Ante la incertidumbre, decidieron publicar el anterior aviso en redes sociales para pedir ayuda a quienes pudieran conocer su paradero.
La familiar explicó que llevaban aproximadamente dos días sin saber dónde se encontraba Roger y pidió a la población comunicarse si tenía información.
El mensaje rápidamente comenzó a circular entre usuarios de las plataformas digitales, aumentando la búsqueda del conocido creador de contenido.
Finalmente, personas cercanas confirmaron que Roger Casalegno fue localizado y se encontraba nuevamente junto a sus familiares.
Después de aparecer, el propio “CR7 Catracho” explicó el motivo por el que no había podido comunicarse con sus seres queridos.
Según su versión, su teléfono celular cayó al agua y terminó dañándose, por lo que quedó incomunicado durante ese período.
La situación provocó alivio entre quienes habían seguido con preocupación las publicaciones relacionadas con su desaparición.
Sin embargo, personas de su entorno también han hablado sobre otros factores que estarían relacionados con sus constantes ausencias.
De acuerdo con sus allegados, Casalegno tendría problemas con los vicios y esto habría provocado que en algunas ocasiones se aleje durante varios días.
Esta situación ha generado preocupación entre sus familiares, quienes han pedido atención sobre las dificultades que atraviesa el joven.
Por ahora, lo confirmado es que el “CR7 Catracho” ya fue encontrado con vida y está nuevamente con sus seres queridos tras varios días de incertidumbre.