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Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao

La selección de Costa Rica se vio sorprendida en su debut en la Nations League de la Concacaf luego de ir ganando 3-0 ante Curazao, pero luego fueron remontado 3-4

  • Actualizado: 25 de septiembre de 2026 a las 12:02
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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La selección de Costa Rica se vio sorprendida en su debut en la Nations League de la Concacaf luego de ir ganando 3-0 ante Curazao, pero luego fueron remontado 3-4

Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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ESPN CENTROAMÉRICA: “NOCHE DE PESADILLA COMPLETA EN TIBAS”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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TD MÁS: “Otro ridículo histórico”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Zona CONCACAF evidenció el mal momento de Costa Rica: “Tres victorias en los últimos 15 juegos”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Kevin Jiménez también habló del rendimiento de Fernando Batista con Costa Rica: “0 victorias, un empate y 4 derrotas”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Asimismo, Jiménez, especialista en fichajes, reveló en exclusiva que el futuro de Bocha Batista está en duda.
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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La Nación de Costa Rica: “¡Que ridículo! De ganar 3-0 a perder 3-4 en un estreno penoso en la Nations League”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Feisal Rishmawy, periodista hondureño: “No tiene el talento ni la jerarquía de antes”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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San Marino también se burló: “Es el mayor papelón que vi en mis 85 años de vida”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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El goleador 2402: “Acabamos de presenciar una de las remontadas más épicas de la historia de CONCACAF"
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Yashin Quesada, periodista de Costa Rica: “APAGUEN TODO Y VÁMONOS”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Kristian Mora en Fox Deportes Costa Rica: “Estoy absolutamente impactado”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Chepebomba, periodista de Panamá, fue de pocas palabras, pero se burló: “Apaguen todo y vámonos. Curazao le sacó los colores a Costa Rica”
Burlas a Costa Rica: Lo que dicen los medios luego de la dura derrota en casa ante Curazao
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Gustavo Roca, periodista hondureño: “Sinónimo de ridículo. Vergüenza costarricense“
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