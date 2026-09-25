Declaran culpable al Manchester City por infracciones financieras en Inglaterra

El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente luego de que una comisión independiente lo declarara culpable de infringir 114 de 115 normas financieras de la Premier League por las que fue acusado.
La decisión fue reportada este viernes 25 de septiembre de 2026 por medios británicos y recogida por The Athletic, aunque todavía no se ha definido la sanción que deberá cumplir el conjunto inglés.
El proceso se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League presentó una serie de acusaciones contra el Manchester City por presuntos incumplimientos de sus regulaciones financieras.
Las acusaciones abarcan varias temporadas comprendidas entre 2009-2010 y 2017-2018 y están relacionadas principalmente con la obligación del club de proporcionar información financiera precisa a la competición.
Después de varios años de proceso, una comisión independiente emitió su veredicto y determinó que el Manchester City es culpable en prácticamente todas las acusaciones que fueron analizadas.
El Manchester City ha rechazado las acusaciones desde el comienzo del caso y mantiene su postura de defensa frente a los señalamientos realizados por la Premier League.
"El proceso de la Premier League sigue en curso, con importantes detalles por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City FC se mantiene coherente con la declaración del club de febrero de 2023", ha asegurado, tras conocer las informaciones, un portavoz del club a The Telegraph.
La posible sanción todavía representa una incógnita para el City, ya que el abanico de castigos puede incluir consecuencias económicas y deportivas dependiendo de la resolución definitiva del caso.
Entre las posibilidades mencionadas en el proceso se encuentran una multa económica, una deducción de puntos, restricciones deportivas e incluso un descenso de categoría, aunque ninguna de estas medidas ha sido confirmada como castigo definitivo.
Ahora el Manchester City deberá esperar la determinación de las sanciones y continuar con el proceso correspondiente a su apelación, mientras el futbol inglés permanece atento a uno de los expedientes financieros más importantes de los últimos años.