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Juegos, risas, tristeza y la visita en último entreno de Honduras previo a partido ante Surinam

Los seleccionados hondureños tuvieron su última práctica de cara al juego ante Surinam, el cual representa el debut en esta nueva edición de la Liga de Naciones de la Concacaf

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 18:23
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Los seleccionados hondureños tuvieron su última práctica de cara al juego ante Surinam, el cual representa el debut en esta nueva edición de la Liga de Naciones de la Concacaf

 Fotos: Marvin Salgado
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Honduras tendrá su primer partido de caracter oficial al mando del técnico español José Francisco Molina ante Surinam por la Nations League.

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En los minutos que se le permintió el acceso a los medios, el grupo se vio muy unido, concentrados en su trabajo y realizando algunos juegos.

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Muchas risas entre cada uno de los ejercicios, incluso, los guardametas de la selección hondureña.

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Durante el entreno se pudo apreciar de directivos de la Federación de Fútbol de Honduras y el Director Depotivo, Francis Hernández.

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También hubo que hacer el pasillo que no a todos les gusta, tuvieron que pagar y se llevaron el 'cariñito' de sus compañeros.

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No todo fue juegos ni risas, también hubo momento de concentrarse en los trabajos pedidos por el preparador físico, Sergio García.

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Víctor Vandenbroucke suda la camisa de la H, concentrado y buscando poder debutar con la selección de Honduras en este partido ante Surinam

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David Ruiz es otro de los jugadores que busca la oportunidad de José Molina en la Selección Nacional, regresa luego de un tiempo fuera por lesión.

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Por su parte José Francisco Molina estuvo muy concentrado en el entrenamiento pensando en cual será el 11 titular de Honduras contra Surinam en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

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La mala noticia fue ver que Edwin Rodríguez no se pudo unir al entrenamiento de la selección hondureña, le tocó por aparte.

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"Con Edwin Rodríguez no contamos, está con esas molestias que trajo del club", dijo José Molina en conferencia de prensa previo al juego ante Surinam.

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