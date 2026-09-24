  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam

La Selección Nacional de Honduras recibe a su similar de Surinam por la Liga de Naciones de la Concacaf, el primer juego para ambos en esta fase, donde la meta es; final four y Copa Oro 2027

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 14:49
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
1 de 21

La Selección Nacional de Honduras recibe a su similar de Surinam por la Liga de Naciones de la Concacaf, el primer juego para ambos en esta fase, donde la meta es; final four y Copa Oro 2027
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
2 de 21

PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene la Selección Nacional de Honduras.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
3 de 21

DEFENSA: Cristopher Meléndez seguiría en la banda derecha de equipo hondureño, es quien se ha encargado en este nuevo proceso con José Molina.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
4 de 21

DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
5 de 21

DEFENSA: Luis Fernando Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
6 de 21

DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
7 de 21

VOLANTE: Deiby Flores es uno de los capitanes de la Bicolor y regresaría al doble pivote con Kervin Arriaga, volante del AEK de Atenas.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
8 de 21

VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador Francisco Molina.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
9 de 21

VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
10 de 21

ATACANTE: Luis Enrique Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de La H.

¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
11 de 21

ATACANTE: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Bicolor Hondureña.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
12 de 21

ATACANTE: Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
13 de 21

OPCIONES: Clever Portillo recibió su primer llamado para fortalecer el costado zurdo de la Selección Nacional de Honduras.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
14 de 21

OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
15 de 21

OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
16 de 21

OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
17 de 21

OPCIONES: Alenis Vargas nuevamente fue considerado por el entrenador español José Francisco Molina.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
18 de 21

OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
19 de 21

BAJA: Edwin Rodríguez no se ha recuperado de una contractura y es baja confirmada ante Surinam, por la jornada 1 de la Nations League.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
20 de 21

BAJA: Nixon Cruz, futbolista de Real España, fue desconvocado debido a una lesión en la rodilla izquierda y no podrá incorporarse al grupo dirigido por José Francisco Molina.
¡Dos bajas! El 11 titular con el que dbutaría Honduras en Nations League ante Surinam
21 de 21

José Francisco Molina suma dos partidos: una derrota y un empate tiene el entrenador español de la Selección Nacional de Honduras.
Cargar más fotos