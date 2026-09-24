¿Por qué le quitaron la vida a disparos a exjugador del Real España en San Pedro Sula?

Un exjugador del Real España perdió la vida de manera violenta la noche del 23 de septiembre en San Pedro Sula. ¿Por qué fue asesinado? Estos son los últimos detalles sobre el caso que ha conmocionado en la capital industrial.
El ciudadano responde al nombre de Juan Carlos Rodríguez, conocido como “Piola". Él fue jugador del Real España en la década de los 90.
Rodríguez (centro) vistió la camiseta del conjunto aurinegro a inicios de los 90 y también estuvo en otros clubes como Deportes Progreseño y Municipal de Villanueva en Liga de Ascenso.
También fue parte del Real España, Marathón y Boca Juniors de la liga de veteranos de San Pedro Sula. Él tuvo dos hermanos que también fueron jugadores profesionales.
¿Por qué le quitaron la vida? Juan Carlos Rodríguez fue acribillado en su negocio llamado “Bar-9”, frente al Mercado Guamilito. Las primeras versiones indican que el occiso estaba departiendo en una de las mesas de su negocio, cuando fue atacado a disparos por delincuentes que llegaron armados para asaltarlo.
Individuos llegaron a su negocio para cometer un asalto, Rodríguez se opuso y eso generó que los malhechores les dispararan en reiteradas ocasiones.
El cuerpo de "Piola" quedó tirado debajo de una mesa donde departía con otras personas y había bebidas alcohólicas.
Juan Carlos Rodríguez tenía 54 años y murió en el instante. Él era bastante conocido en la comidad sampedrana y más en los futboleros.
Rodríguez era empresario y le iba bastante bien. Tuvo la oportunidad de ir a países como Francia y España.
En el mismo hecho, otro hombre resultó herido de bala y fue trasladado a un centro asistencial donde lucha por su vida.