¿Y los 10 mil dólares? Real Sociedad le cobra reto a Carlos Espina

Vaya polémica se levantó en la previa del juego de segunda división entre Real Sociedad de Tocoa ante el Victoria de La Ceiba. Ahora se espera la respuesta de Carlos Espina
Real Sociedad se quedó con los tres puntos frente al Victoria y, después de la victoria, los aceiteros aprovecharon sus redes sociales para lanzar un mensaje con dedicatoria incluida al creador de contenido hondureño Carlos Espina, quien había protagonizado una apuesta previa al compromiso.
El conjunto de Tocoa celebró el triunfo con entusiasmo y dejó claro que esta vez no hubo espacio para excusas.
“¡GANÓ LA REAL, CARAJO!”, publicó el club en sus redes sociales, acompañando el mensaje con emojis de celebración y destacando que fueron 90 minutos, tres puntos y una noche para festejar.
Sin embargo, el mensaje no quedó únicamente en la celebración deportiva de los de Tocoa, Colón.
Real Sociedad recordó a Espina y, con tono de burla, escribió: “Y tranquilos, al de redes todavía le queda paquete ilimitado, así que todavía queda bastante por publicar”, haciendo referencia a la actividad del creador de contenido en plataformas digitales.
La publicación tuvo como antecedente una apuesta realizada antes del partido por parte del presidente del conjunto aceitero.
Ricardo Elencoff, presidente de Real Sociedad, había retado a Carlos Espina a apostar 10 mil dólares por el resultado del encuentro, por lo que el triunfo de los aceiteros sirvió para alimentar la rivalidad en redes sociales.
Con la victoria, Real Sociedad consiguió tres puntos importantes en su lucha por mejorar su posición en la tabla del torneo Apertura.
El resultado de 3-1 también le permitió al conjunto aceitero abandonar los puestos de la parte baja y tomar un respiro en la clasificación.
Por su parte, Victoria sufrió su segunda derrota del campeonato, aunque el revés no le impidió mantenerse dentro de los puestos que otorgan boleto a la liguilla.
Ahora hay que esperar la respuesta de Carlos Espina sobre esta polémica que se levantó en la previa de este juego en la Liga de Ascenso de Honduras.