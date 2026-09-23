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Sorpresas en Selección de Honduras: figura lesionado, gesto a legionario y Luis Palma cierra filas

Así se vivió el tercer día de entreno de la Selección de Honduras previo a debut en Nations League 2026

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 17:00
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Jugador del Olimpia preocupa y así fue recibido legionario. Las mejores postales del tercer día de entreno de la Selección de Honduras.

Fotos: David Romero / EL HERALDO.
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La Selección Nacional de Honduras realizó este miércoles su tercer entreno de cara al debut ante Surinam en la Nations League 2026.

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Dereck Moncada es la sensación del fútbol hondureño al haberse posicionado en las últimas horas como el jugador catracho con más valor en el mercado.
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Así fueron organizados los botines de los futbolistas del combinado nacional previo al arranque de la sesión.

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Honduras realiza sus entrenamientos en el CAR José Rafael Ferrari del Olimpia
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José Francisco Molina y el resto de sus cuerpo técnico llegan con la misión de meter a Honduras a la Copa Oro 2027.
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Keyrol Figueroa llegó escuchando música y concentrado en el arribo de los futbolistas al centro de alto rendimiento de Olimpia.

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La oración no puede faltar. Todos los entrenamientos arrancan con los jugadores encomendándose a Dios.

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Honduras está finalmente con el plantel de 26 jugadores tras el arribo de los legionarios que faltaban.

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Luis Ortíz busca ganarle la partido a Edrick Menjívar y quedarse con la titularidad en el marco de la Bicolor.

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Luis Palma fue el último jugador en ponerse bajo la disciplina de José Francisco Molina. Arribó este miércoles en horas de la madrugada.

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El plantel completo en charla con miembros del cuerpo técnico para recibir instrucciones de lo que sería la sesión de entreno de esta tarde.

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Victor Vandenbroucke fue recibido con un pasillo por sus compañeros. El joven futbolista vive su primera aventura en la selección mayor.

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Kervin Arriaga y el resto de sus compañeros haciendo ejercicios de trote suave para evitar fatigas musculares.

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Dereck Moncada se pone a tono para llegar como una de las opciones en el ataque de la Bicolor en esta fecha FIFA.
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Deiby Flores es uno de los capitanes de la Bicolor y transmite motivación al resto de sus compañeros.

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Exon Arzú quiere ganarse un lugar en el 11 titular del técnico José Francisco Molina en la Selección de Honduras.
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Denil Maldonado y David Ruiz entrenan a todo vapor. Ambos juegan en el fútbol extranjero y son hombres de experiencia.

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Keyrol Figueroa ya agarró confianza y se muestra bien adaptado a la Bicolor.

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Edwin Rodríguez sigue haciendo trabajos aparte y será una de las bajas para enfrentar a Surinam.

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