Sorpresas en Selección de Honduras: figura lesionado, gesto a legionario y Luis Palma cierra filas

Jugador del Olimpia preocupa y así fue recibido legionario. Las mejores postales del tercer día de entreno de la Selección de Honduras.
La Selección Nacional de Honduras realizó este miércoles su tercer entreno de cara al debut ante Surinam en la Nations League 2026.
Dereck Moncada es la sensación del fútbol hondureño al haberse posicionado en las últimas horas como el jugador catracho con más valor en el mercado.
Así fueron organizados los botines de los futbolistas del combinado nacional previo al arranque de la sesión.
Honduras realiza sus entrenamientos en el CAR José Rafael Ferrari del Olimpia
José Francisco Molina y el resto de sus cuerpo técnico llegan con la misión de meter a Honduras a la Copa Oro 2027.
Keyrol Figueroa llegó escuchando música y concentrado en el arribo de los futbolistas al centro de alto rendimiento de Olimpia.
La oración no puede faltar. Todos los entrenamientos arrancan con los jugadores encomendándose a Dios.
Honduras está finalmente con el plantel de 26 jugadores tras el arribo de los legionarios que faltaban.
Luis Ortíz busca ganarle la partido a Edrick Menjívar y quedarse con la titularidad en el marco de la Bicolor.
Luis Palma fue el último jugador en ponerse bajo la disciplina de José Francisco Molina. Arribó este miércoles en horas de la madrugada.
El plantel completo en charla con miembros del cuerpo técnico para recibir instrucciones de lo que sería la sesión de entreno de esta tarde.
Victor Vandenbroucke fue recibido con un pasillo por sus compañeros. El joven futbolista vive su primera aventura en la selección mayor.
Kervin Arriaga y el resto de sus compañeros haciendo ejercicios de trote suave para evitar fatigas musculares.
Dereck Moncada se pone a tono para llegar como una de las opciones en el ataque de la Bicolor en esta fecha FIFA.
Deiby Flores es uno de los capitanes de la Bicolor y transmite motivación al resto de sus compañeros.
Exon Arzú quiere ganarse un lugar en el 11 titular del técnico José Francisco Molina en la Selección de Honduras.
Denil Maldonado y David Ruiz entrenan a todo vapor. Ambos juegan en el fútbol extranjero y son hombres de experiencia.
Keyrol Figueroa ya agarró confianza y se muestra bien adaptado a la Bicolor.
Edwin Rodríguez sigue haciendo trabajos aparte y será una de las bajas para enfrentar a Surinam.