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Mbappé acusado de comprar votos del Balón de Oro: Revuelo con el jugador de Real Madrid

El francés sostiene que el premio debe valorar principalmente el rendimiento individual

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 14:29
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Terremoto en Europa. Periodista hace grave acusación contra Kylian Mbappé y lo señala de comprar votos para ganar el Balón de Oro.

Fotos: Cortesía.
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Kylian Mbappé ha dejado claro en varias ocasiones que considera haber sido el mejor jugador del mundo durante la última temporada y que, por ello, merece conquistar el Balón de Oro.
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El delantero francés ha defendido públicamente sus argumentos en medio de una campaña que ha generado distintas reacciones alrededor del premio.
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La insistencia de Mbappé por destacar sus méritos individuales no ha sido bien recibida por todos, incluso entre aficionados del Real Madrid y periodistas franceses.
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Las críticas aumentaron después de que el atacante realizara declaraciones relacionadas con el galardón tras la derrota del conjunto merengue en el derbi.
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En Francia, algunas voces consideran que la estrategia de Mbappé y su entorno podría terminar afectando la imagen del futbolista.
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Uno de los principales críticos ha sido Jérôme Rothen, exjugador francés y conductor del programa ‘Rothen S’enflamme’ de RMC Sport.
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Rothen cuestionó abiertamente la manera en que Mbappé estaría buscando apoyo entre los votantes para quedarse con el prestigioso reconocimiento individual.
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“Ahora mismo está intentando comprar votos para el Balón de Oro”, afirmó el exfutbolista durante su programa.
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Rothen también sostuvo que, si Mbappé termina ganando el premio, la forma en que se desarrolló la campaña podría generar muchas dudas y críticas.
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Otro periodista francés que se refirió al tema fue Daniel Riolo, quien apuntó especialmente a las recientes entrevistas concedidas por el delantero.
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Riolo consideró que detrás de esas apariciones existe una estrategia organizada para aumentar las posibilidades de Mbappé, mencionando particularmente una entrevista con RFI y otra con CNN.
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El periodista también cuestionó que la entrevista con RFI se haya preparado durante varios días y relacionó esa planificación con el entorno del futbolista.
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Mbappé y Lamine Yamal aparecen entre los principales nombres mencionados en la carrera por el Balón de Oro 2026, mientras ambos han defendido públicamente sus posibilidades.
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El francés sostiene que el premio debe valorar principalmente el rendimiento individual y el impacto que un futbolista tiene durante la temporada, más allá de los títulos colectivos.
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