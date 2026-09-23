Mbappé acusado de comprar votos del Balón de Oro: Revuelo con el jugador de Real Madrid

Terremoto en Europa. Periodista hace grave acusación contra Kylian Mbappé y lo señala de comprar votos para ganar el Balón de Oro.
Kylian Mbappé ha dejado claro en varias ocasiones que considera haber sido el mejor jugador del mundo durante la última temporada y que, por ello, merece conquistar el Balón de Oro.
El delantero francés ha defendido públicamente sus argumentos en medio de una campaña que ha generado distintas reacciones alrededor del premio.
La insistencia de Mbappé por destacar sus méritos individuales no ha sido bien recibida por todos, incluso entre aficionados del Real Madrid y periodistas franceses.
Las críticas aumentaron después de que el atacante realizara declaraciones relacionadas con el galardón tras la derrota del conjunto merengue en el derbi.
En Francia, algunas voces consideran que la estrategia de Mbappé y su entorno podría terminar afectando la imagen del futbolista.
Uno de los principales críticos ha sido Jérôme Rothen, exjugador francés y conductor del programa ‘Rothen S’enflamme’ de RMC Sport.
Rothen cuestionó abiertamente la manera en que Mbappé estaría buscando apoyo entre los votantes para quedarse con el prestigioso reconocimiento individual.
“Ahora mismo está intentando comprar votos para el Balón de Oro”, afirmó el exfutbolista durante su programa.
Rothen también sostuvo que, si Mbappé termina ganando el premio, la forma en que se desarrolló la campaña podría generar muchas dudas y críticas.
Otro periodista francés que se refirió al tema fue Daniel Riolo, quien apuntó especialmente a las recientes entrevistas concedidas por el delantero.
Riolo consideró que detrás de esas apariciones existe una estrategia organizada para aumentar las posibilidades de Mbappé, mencionando particularmente una entrevista con RFI y otra con CNN.
El periodista también cuestionó que la entrevista con RFI se haya preparado durante varios días y relacionó esa planificación con el entorno del futbolista.
Mbappé y Lamine Yamal aparecen entre los principales nombres mencionados en la carrera por el Balón de Oro 2026, mientras ambos han defendido públicamente sus posibilidades.
El francés sostiene que el premio debe valorar principalmente el rendimiento individual y el impacto que un futbolista tiene durante la temporada, más allá de los títulos colectivos.