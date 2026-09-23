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Top 10: Los jugadores más caros de Honduras; Luis Palma ya no es el primer lugar

Transfermarkt actualizó el valor de los jugadores de Honduras y hay varias sorpresas en el listado

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 13:56
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La plataforma Transfermarkt actualizó el valor de los jugadores de Honduras y Luis Palma ya no es el más caro. Te damos a conocer el top 10 de los futbolistas catrachos con mayor valor en la actualidad.

Foto: El Heraldo
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10. En el décimo lugar hay varios jugadores empatados; el primero de ellos es Romell Quioto, que milita en la segunda división de Arabia Saudita y tiene un valor de mercado de 500 mil euros.

 Foto: Cortesía redes
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10. En el décimo lugar también está Keyrol Figueroa, que recientemente se fue al Port Vale de la cuarta división de Inglaterra, valor de mercado de 500 mil euros; otro jugador hondureño con este valor es Alenis Vargas, que lo hace en la segunda división de Turquía.

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9. Antony "Choco" Lozano aparece en el noveno lugar con un valor de mercado de 600 mil euros. Lozano tiene ya registrados varios meses sin jugar de manera oficial.

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8. Deybi Flores es el octavo jugador más caro de Honduras en la actualidad. Hace un par de meses se fue al fútbol de Angola y actualmente se tasa en 700 mil euros.

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7. El séptimo puesto es para Rigoberto Rivas del Kocaelispor de la primera división de Turquía con un valor de mercado de 1.2 millones de euros.

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6. En el sexto puesto se encuentra el volante David Ruiz, que acaba de ser cedido del Inter Miami a los Red Bulls de Nueva York. Ruiz se tasa en 1.5 millones de euros.

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5. En la mitad del listado nos encontramos a Denil Maldonado del Rubin Kazan de Rusia que se tasa en 2 millones de euros.

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4. Kervin Arriaga, quien se acaba de ir al AEK Atenas de Grecia, se encuentra empatado con Denil Maldonado en el valor de mercado: 2 millones de euros.

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3. Joseph Rosales, del Austin FC de la MLS, aparece como el tercer jugador más caro de Honduras al tasarse en 2.5 millones de euros.

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2. Luis Palma fue revelado como el jugador más caro de Honduras. El futbolista del Lech Poznań de Polonia se tasa en 4 millones de euros.

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1. Dereck Moncada es ahora el jugador más caro de Honduras. Tras su actualización, Transfermarkt lo tasa en 4.5 millones de euros por su gran nivel en sus primeros meses con el Lugano de Suiza.

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