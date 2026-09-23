Giro inesperado: Sale a la luz nueva posible causa de muerte de Diego Maradona e impacta

Revuelo en el caso Maradona. Se revela nueva hipótesis de lo que le habría generado la muerte y sorprende a todos.
Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras se recuperaba de una cirugía en una casa ubicada en las afueras de Buenos Aires.
El fallecimiento del ídolo argentino ocurrió en plena pandemia de covid-19 y desde entonces generó una investigación para determinar si hubo responsabilidades médicas.
Maradona estaba bajo tratamiento domiciliario y su muerte fue atribuida inicialmente a una insuficiencia cardíaca aguda.
El caso llegó a los tribunales de San Isidro, donde comenzó un juicio para determinar la responsabilidad de los profesionales que estaban a cargo de su atención.
Durante las audiencias declararon decenas de testigos y especialistas que expusieron diferentes versiones sobre las últimas horas del exfutbolista.
Sin embargo, en la última jornada apareció una nueva hipótesis que sorprendió dentro del proceso judicial.
El perito oficial Pablo Ferrari aseguró ante el tribunal que no puede descartarse que Maradona haya muerto a causa del covid-19.
Ferrari consideró que fue un “error metodológico” no haber realizado una prueba para detectar coronavirus como parte de la autopsia.
El especialista explicó que la enfermedad podía afectar las vías respiratorias y provocar una evolución rápida en determinados pacientes.
Además, sostuvo que Maradona habría acumulado líquido en los pulmones durante un período muy corto, posiblemente de minutos o pocas horas.
Según su análisis, esa situación pudo provocar un ahogamiento que posteriormente derivó en un paro cardíaco.
Ferrari también cuestionó la posibilidad de que el exjugador haya sufrido una agonía prolongada y estimó que esta pudo durar apenas unos minutos.
Su declaración generó sorpresa porque esta hipótesis no había sido planteada durante las 43 audiencias anteriores, en las que declararon 76 testigos.
El perito participó en una pericia realizada en 2025 a pedido de la defensa de Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el proceso.
El juicio continuará el 29 de septiembre con las declaraciones de los acusados, mientras que los alegatos están previstos para comenzar el 6 de octubre.