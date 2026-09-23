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Giro inesperado: Sale a la luz nueva posible causa de muerte de Diego Maradona e impacta

El juicio continuará el 29 de septiembre con las declaraciones de los acusados, mientras que los alegatos están previstos para comenzar el 6 de octubre

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:54
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Revuelo en el caso Maradona. Se revela nueva hipótesis de lo que le habría generado la muerte y sorprende a todos.

Fotos: Cortesía.
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Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras se recuperaba de una cirugía en una casa ubicada en las afueras de Buenos Aires.
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El fallecimiento del ídolo argentino ocurrió en plena pandemia de covid-19 y desde entonces generó una investigación para determinar si hubo responsabilidades médicas.
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Maradona estaba bajo tratamiento domiciliario y su muerte fue atribuida inicialmente a una insuficiencia cardíaca aguda.
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El caso llegó a los tribunales de San Isidro, donde comenzó un juicio para determinar la responsabilidad de los profesionales que estaban a cargo de su atención.
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Durante las audiencias declararon decenas de testigos y especialistas que expusieron diferentes versiones sobre las últimas horas del exfutbolista.
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Sin embargo, en la última jornada apareció una nueva hipótesis que sorprendió dentro del proceso judicial.
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El perito oficial Pablo Ferrari aseguró ante el tribunal que no puede descartarse que Maradona haya muerto a causa del covid-19.
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Ferrari consideró que fue un “error metodológico” no haber realizado una prueba para detectar coronavirus como parte de la autopsia.
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El especialista explicó que la enfermedad podía afectar las vías respiratorias y provocar una evolución rápida en determinados pacientes.
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Además, sostuvo que Maradona habría acumulado líquido en los pulmones durante un período muy corto, posiblemente de minutos o pocas horas.
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Según su análisis, esa situación pudo provocar un ahogamiento que posteriormente derivó en un paro cardíaco.
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Ferrari también cuestionó la posibilidad de que el exjugador haya sufrido una agonía prolongada y estimó que esta pudo durar apenas unos minutos.
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Su declaración generó sorpresa porque esta hipótesis no había sido planteada durante las 43 audiencias anteriores, en las que declararon 76 testigos.
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El perito participó en una pericia realizada en 2025 a pedido de la defensa de Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en el proceso.
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El juicio continuará el 29 de septiembre con las declaraciones de los acusados, mientras que los alegatos están previstos para comenzar el 6 de octubre.
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