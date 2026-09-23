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Espinel sorprende, reemplazo de Menjívar y el "nuevo fichaje" del Olimpia captado en pleno entreno

Te mostramos las mejores postales que dejó el entreno de este martes del Olimpia en el CAR José Rafael Ferrari

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 10:24
Espinel sorprende, reemplazo de Menjívar y el nuevo fichaje del Olimpia captado en pleno entreno
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Olimpia trabaja a todo vapor en pleno parón por fecha FIFA "Nuevo fichaje" y lo que hizo Espinel con el "Chelito" Martínez.

Fotos: EL HERALDO.
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Anthony “Choco” Lozano volvió a presentarse en el entrenamiento de Olimpia, aprovechando el parón por la fecha FIFA en la que Honduras disputará cuatro compromisos de la Nations League.
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El conjunto merengue continúa trabajando con normalidad y no baja el ritmo, especialmente porque tiene en el horizonte las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.
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Ante la ausencia de Édrick Menjívar, convocado por la Selección de Honduras, Rodbin Mejía ha tomado mayor protagonismo en los trabajos y aumenta la intensidad durante las sesiones.
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Durante el entrenamiento, Jainer Bermúdez y Anthony “Choco” Lozano protagonizaron una disputa por el balón en uno de los ejercicios realizados por el equipo.
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Lozano continúa como agente libre luego de finalizar su vínculo con Santos Laguna, pero trabaja para recuperar su mejor condición física y futbolística.
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El delantero hondureño mantiene como prioridad continuar su carrera fuera del país, aunque Olimpia no oculta su interés en contar con sus servicios de cara al próximo año.
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Jack Baptiste y Jeremy Rodríguez presionaron a Imanol Enríquez durante uno de los ejercicios de posesión realizados por el plantel albo.
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Baptiste atraviesa un buen momento y se ha consolidado como uno de los jugadores habituales en el once de Eduardo Espinel durante la presente temporada.
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Eduardo Espinel compartió un momento de camaradería con el “Chelito” Lozano durante la sesión desarrollada en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
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Olimpia tiene programado su próximo compromiso para el 10 de octubre, cuando se enfrente al Génesis FC por el campeonato hondureño.
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Bryan Cortés, una de las figuras que más ha llamado la atención en el conjunto albo, participó en el rondo junto a Lozano y el resto de sus compañeros.
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El “Choco” continúa trabajando con Olimpia pese a que su intención es encontrar una nueva oportunidad en el extranjero y prolongar su trayectoria como legionario.
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El atacante catracho cerró recientemente su etapa con Santos Laguna y actualmente analiza las opciones para definir el siguiente paso de su carrera.
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La presencia de Lozano se ha convertido en una de las novedades de los últimos entrenamientos del “Rey de Copas” en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
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El olimpismo sueña con tener una pareja de delantero con Benguché y Choco Lozano.

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