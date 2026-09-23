Espinel sorprende, reemplazo de Menjívar y el "nuevo fichaje" del Olimpia captado en pleno entreno

Olimpia trabaja a todo vapor en pleno parón por fecha FIFA "Nuevo fichaje" y lo que hizo Espinel con el "Chelito" Martínez.
Anthony “Choco” Lozano volvió a presentarse en el entrenamiento de Olimpia, aprovechando el parón por la fecha FIFA en la que Honduras disputará cuatro compromisos de la Nations League.
El conjunto merengue continúa trabajando con normalidad y no baja el ritmo, especialmente porque tiene en el horizonte las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Ante la ausencia de Édrick Menjívar, convocado por la Selección de Honduras, Rodbin Mejía ha tomado mayor protagonismo en los trabajos y aumenta la intensidad durante las sesiones.
Durante el entrenamiento, Jainer Bermúdez y Anthony “Choco” Lozano protagonizaron una disputa por el balón en uno de los ejercicios realizados por el equipo.
Lozano continúa como agente libre luego de finalizar su vínculo con Santos Laguna, pero trabaja para recuperar su mejor condición física y futbolística.
El delantero hondureño mantiene como prioridad continuar su carrera fuera del país, aunque Olimpia no oculta su interés en contar con sus servicios de cara al próximo año.
Jack Baptiste y Jeremy Rodríguez presionaron a Imanol Enríquez durante uno de los ejercicios de posesión realizados por el plantel albo.
Baptiste atraviesa un buen momento y se ha consolidado como uno de los jugadores habituales en el once de Eduardo Espinel durante la presente temporada.
Eduardo Espinel compartió un momento de camaradería con el “Chelito” Lozano durante la sesión desarrollada en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
Olimpia tiene programado su próximo compromiso para el 10 de octubre, cuando se enfrente al Génesis FC por el campeonato hondureño.
Bryan Cortés, una de las figuras que más ha llamado la atención en el conjunto albo, participó en el rondo junto a Lozano y el resto de sus compañeros.
El “Choco” continúa trabajando con Olimpia pese a que su intención es encontrar una nueva oportunidad en el extranjero y prolongar su trayectoria como legionario.
El atacante catracho cerró recientemente su etapa con Santos Laguna y actualmente analiza las opciones para definir el siguiente paso de su carrera.
La presencia de Lozano se ha convertido en una de las novedades de los últimos entrenamientos del “Rey de Copas” en el Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari.
El olimpismo sueña con tener una pareja de delantero con Benguché y Choco Lozano.