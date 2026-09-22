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Legionarios se unen, el gesto de Dereck y Keyrol Figueroa y posible baja en la Selección de Honduras

Te mostramos las mejores postales que dejó el segundo día de entrenamiento de la Selección Nacional de Honduras

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 17:11
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Legionario llegaron a suelo catracho y figura podría ser baja por lesión. Así se vivió el segundo entreno de la Selección de Honduras de cara a Nations League 2026.

 Foto: David Romero / EL HERALDO.
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La Selección Nacional de Honduras realizó este martes 22 de septiembre su segundo entreno previo a su debut en la Nations League 2026.
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Los futbolistas de la Bicolor se trasladaron hasta el CAR José Rafael Ferrari del Olimpia para realizar la sesión de la tarde.

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Erick "Yio" Puerto, jugador del BATE Borísov de la Liga Premier de Bielorrusia, arribó este mismo día en horas de la madrugada a suelo catracho.
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Keyrol Figueroa y su hermano Dereck Moncada conviven en el día a día de la concentración. Ambos son hijos del exseleccionado hondureño y mundialista con Honduras, Maynor Figueroa.

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Edwin Rodríguez sigue preocupando al cuerpo técnico de la Selección Nacional. El volante del Olimpia viene arrastrando una lesión y sigue sin poder recuperarse en un cien por ciento; este día no entrenó con sus compañeros.
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Un hecho curioso captado por el lente de EL HERALDO. Así lucieron los guantes de uno de los 3 porteros del combinado catracho.

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Los encargados de la logística se aseguraron de que todo estuviera listo para el arranque de la práctica.
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El mediocampista José Alejandro Reyes vive un gran momento en Motagua y es una de las piezas llamadas a levantar la mano en esta nueva era.
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Como todos los entrenos, no puede faltar la oración del grupo de jugadores para encomendar todas las actividades a Dios.

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El técnico José Francisco Molina siguió de cerca cada detalle del entreno y trabaja a todo vapor para llegar de la mejor manera a los juegos ante Jamaica y Martinica.

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El plantel de jugadores realizó trabajos de cardio en el arranque de los trabajos de este martes en el centro de alto rendimiento del Olimpia.

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Posteriormente, agarraron balón y hicieron un pequeño rondo para entrar en carlor.

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Keyrol Figueroa fue uno de los más activos en esta sesión. El jugador del Port Vale F. C. de la League Two llega con hambre a esta nueva fecha FIFA.
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"Búho" Meléndez, Giancarlo Sacaza y Clever Portillo, todos jugadores de Motagua, trabajando en conjunto las asignaciones del cuerpo técnico.

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Kervin Arriaga se unió el día de hoy en la madrugada y ya trabaja a todos vapor con el resto de sus compañeros. Viene de jugar Champions League con el AEK Atenas de Grecia.
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Víctor Vandenbroucke es una de las caras nuevas de esta convocatoria con Honduras y tiene muy ilusionados a los aficionados catrachos.
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David Ruiz llega de New York Redbulls y es uno de los futbolistas que tiene que aportar su experiencia. Jugó por varios años con estrellas como Lionel Messi, Luis Suarez, entre otros.

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Bryan Róchez tiene la confianza total del cuerpo técnico comandado por el técnico José Francisco Molina y podía ser el delantero titular ante Surinam.

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Deiby Flores arribó este martes por la madrugada en total silencio a Honduras. El mediocampista no quiso hablar ante los medios de comunicación.

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Jonathan Rubio, jugador del Petro de Luanda, se pone nuevamente la camiseta de la Bicolor tras varios años de ausencia.

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Denil Maldonado es uno de los capitanes de la "H" y estará defendiendo los ataques de los caribeños.
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El CAR lució espectacular para el segundo día de entreno. Así fue captado en cámara por EL HERALDO.
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