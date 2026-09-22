Legionarios se unen, el gesto de Dereck y Keyrol Figueroa y posible baja en la Selección de Honduras

Legionario llegaron a suelo catracho y figura podría ser baja por lesión. Así se vivió el segundo entreno de la Selección de Honduras de cara a Nations League 2026.
La Selección Nacional de Honduras realizó este martes 22 de septiembre su segundo entreno previo a su debut en la Nations League 2026.
Los futbolistas de la Bicolor se trasladaron hasta el CAR José Rafael Ferrari del Olimpia para realizar la sesión de la tarde.
Erick "Yio" Puerto, jugador del BATE Borísov de la Liga Premier de Bielorrusia, arribó este mismo día en horas de la madrugada a suelo catracho.
Keyrol Figueroa y su hermano Dereck Moncada conviven en el día a día de la concentración. Ambos son hijos del exseleccionado hondureño y mundialista con Honduras, Maynor Figueroa.
Edwin Rodríguez sigue preocupando al cuerpo técnico de la Selección Nacional. El volante del Olimpia viene arrastrando una lesión y sigue sin poder recuperarse en un cien por ciento; este día no entrenó con sus compañeros.
Un hecho curioso captado por el lente de EL HERALDO. Así lucieron los guantes de uno de los 3 porteros del combinado catracho.
Los encargados de la logística se aseguraron de que todo estuviera listo para el arranque de la práctica.
El mediocampista José Alejandro Reyes vive un gran momento en Motagua y es una de las piezas llamadas a levantar la mano en esta nueva era.
Como todos los entrenos, no puede faltar la oración del grupo de jugadores para encomendar todas las actividades a Dios.
El técnico José Francisco Molina siguió de cerca cada detalle del entreno y trabaja a todo vapor para llegar de la mejor manera a los juegos ante Jamaica y Martinica.
El plantel de jugadores realizó trabajos de cardio en el arranque de los trabajos de este martes en el centro de alto rendimiento del Olimpia.
Posteriormente, agarraron balón y hicieron un pequeño rondo para entrar en carlor.
Keyrol Figueroa fue uno de los más activos en esta sesión. El jugador del Port Vale F. C. de la League Two llega con hambre a esta nueva fecha FIFA.
"Búho" Meléndez, Giancarlo Sacaza y Clever Portillo, todos jugadores de Motagua, trabajando en conjunto las asignaciones del cuerpo técnico.
Kervin Arriaga se unió el día de hoy en la madrugada y ya trabaja a todos vapor con el resto de sus compañeros. Viene de jugar Champions League con el AEK Atenas de Grecia.
Víctor Vandenbroucke es una de las caras nuevas de esta convocatoria con Honduras y tiene muy ilusionados a los aficionados catrachos.
David Ruiz llega de New York Redbulls y es uno de los futbolistas que tiene que aportar su experiencia. Jugó por varios años con estrellas como Lionel Messi, Luis Suarez, entre otros.
Bryan Róchez tiene la confianza total del cuerpo técnico comandado por el técnico José Francisco Molina y podía ser el delantero titular ante Surinam.
Deiby Flores arribó este martes por la madrugada en total silencio a Honduras. El mediocampista no quiso hablar ante los medios de comunicación.
Jonathan Rubio, jugador del Petro de Luanda, se pone nuevamente la camiseta de la Bicolor tras varios años de ausencia.
Denil Maldonado es uno de los capitanes de la "H" y estará defendiendo los ataques de los caribeños.
El CAR lució espectacular para el segundo día de entreno. Así fue captado en cámara por EL HERALDO.