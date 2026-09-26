Trump cree que habrá un acuerdo con Cuba y no será "necesaria" una intervención militar

Washington, Estados Unidos.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que cree que habrá "un acuerdo" con Cuba y que no será "necesaria" una intervención militar en la isla.

"Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca, después de que la cadena CBS News informara de que las Fuerzas Armadas estadounidenses se están preparando para una posible acción militar.

El mandatario agregó que quiere "ayudar a Cuba" y "abrir" el país porque hay "cubano-estadounidenses que quieren regresar".