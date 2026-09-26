Sabrina Carpenter se une a Tom Holland en la esperada biopic de Fred Astaire

La noticia fue revelada en exclusiva por Deadline, que confirmó, además, que Margaret Qualley también forma parte del proyecto y encarnará a Adele Astaire, hermana mayor de Fred y su primera compañera de baile antes de que él alcanzara la fama en el cine.

La intérprete, de 27 años, se unió al elenco del biopic sobre Fred Astaire que protagoniza Tom Holland , donde dará vida a Ginger Rogers , la bailarina que compartió con Astaire algunas de las coreografías más recordadas del cine clásico de Hollywood.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sabrina Carpenter dejará por un momento los escenarios musicales para volver a la actuación, la génesis de sus carrera.

El filme, que todavía no tiene título definitivo, será dirigido por Paul King, responsable de Paddington y Wonka.

El guion, escrito por King junto a Steven Levenson, se basa en el libro The Astaires: Fred & Adele, de la biógrafa Kathleen Riley, quien además participará como consultora de guion e historia en la producción.

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La cinta cuenta con el respaldo de la familia Astaire. Ava Astaire McKenzie, hija del bailarín, expresó su respaldo al proyecto en un comunicado difundido por Variety.

"Estoy encantada de apoyar este esfuerzo por celebrar las extraordinarias carreras y el legado perdurable de mi padre y mi tía, quienes se encontraban entre las mayores estrellas musicales de su época", declaró.

"Con la biografía fundamental de Kathleen Riley como base, y el equipo creativo ya en marcha, la historia de su asociación tanto en el escenario como fuera de él está en las mejores manos". Su hijo, Tyler McKenzie, participa como consultor y coproductor del filme.

Paul King también compartió sus impresiones sobre el reparto. "Estoy encantado y honrado de que se me haya confiado contar la historia de Fred Astaire y su compañera de baile original, su hermana mayor Adele, en la pantalla grande", señaló el cineasta.

"Fred dejó un legado de baile atemporal en el cine, sobre todo en sus colaboraciones con Ginger Rogers, mientras que el trabajo de Adele se perdió con el tiempo pues no sobrevive ninguna filmación de sus bailes. El desafío cinematográfico de dar vida a estos íconos del siglo veinte es algo que no podría imaginar sin Tom Holland, Margaret Qualley y Sabrina Carpenter a mi lado".

Astaire y Rogers protagonizaron juntos nueve películas entre 1933 y 1939, comenzando con Flying Down to Rio y sumando clásicos como Top Hat, Swing Time y The Gay Divorcee. La dupla se reencontró una última vez en 1949 para The Barkleys of Broadway.

Antes de convertirse en una de las artistas pop más escuchadas del momento, Carpenter había transitado por la actuación en series como Law & Order Special Victims Unit, Orange Is the New Black y Girl Meets World, además de participar en las películas The Hate U Give y Tall Girl.

Qualley, por su parte, llega al proyecto tras una serie de reconocimientos recientes. La actriz recibió nominaciones al Globo de Oro y al Critics Choice Award por The Substance, además de una nominación al Emmy por su papel en Fosse/Verdon y múltiples menciones, entre ellas al Emmy y al Globo de Oro, por la miniserie de Netflix Maid.