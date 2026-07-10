Los motivos detrás de la ruptura entre Margaret Qualley y Jack Antonoff

Margaret Qualley habría sido quien tomó la decisión de separarse de Jack Antonoff, poniendo fin a un matrimonio de casi tres años. Según una fuente citada por Us Weekly, las agendas de ambos y la distancia entre sus proyectos profesionales habrían influido en el desenlace.
La misma fuente señaló que la pareja intentó sostener la relación hasta hace pocos meses, aunque finalmente no logró superar sus diferencias.
Se apunta que, en algún momento, Qualley habría empezado a mirar la relación con menos idealización y decidido tomar distancia.
Otros medios, sin embargo, describen la ruptura como una decisión conjunta. Una persona cercana al entorno de la pareja explicó que la comunicación fue uno de los puntos más complicados durante el matrimonio, señalando que Antonoff solía mostrarse exigente con la forma en que quería que se hicieran las cosas, lo que en ocasiones dejaba a Qualley con la sensación de que su punto de vista no recibía el mismo peso.
Una fuente adicional aseguró que ambos están gestionando la separación con respeto mutuo y que los rumores sobre una posible infidelidad carecen de fundamento.
La pareja, que se casó en agosto de 2023, comenzó a alimentar las especulaciones sobre una crisis cuando Antonoff acudió sin Qualley a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, el pasado 3 de julio.
Aun así, se le vio con la alianza puesta el mismo día en que se confirmó la noticia de la ruptura.
A esto se sumó que Qualley eliminó fotografías junto a Antonoff de su cuenta de Instagram y que el músico retiró de su repertorio con Bleachers el tema que le había dedicado, interpretado por última vez el 13 de junio.
Su última aparición pública juntos había sido en la gala de los Grammy, en febrero.