Los motivos detrás de la ruptura entre Margaret Qualley y Jack Antonoff

Otros medios, sin embargo, describen la ruptura como una decisión conjunta. Una persona cercana al entorno de la pareja explicó que la comunicación fue uno de los puntos más complicados durante el matrimonio, señalando que Antonoff solía mostrarse exigente con la forma en que quería que se hicieran las cosas, lo que en ocasiones dejaba a Qualley con la sensación de que su punto de vista no recibía el mismo peso.