Galilea Montijo habla de los memes por su rostro tras un procedimiento estético

Galilea Montijo comenzó su participación en "La casa de los famosos México 2026" en medio de comentarios en redes sociales sobre su aspecto físico, luego de un procedimiento estético que generó memes al mostrarla con el rostro desencajado.
La conductora de "Hoy" atendió a la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México y se refirió al tema.
"Hasta yo me veo distorsionada, se los juro, me levanto y digo 'ay chingao!, ¿estaré así?", comentó Montijo, quien aseguró que la situación le produce risa.
La conductora señaló que las críticas más fuertes provienen principalmente de otras mujeres, lo cual calificó de contradictorio frente a los discursos actuales sobre sororidad.
"Me da mucha risa, mucha curiosidad que hoy en día las mujeres estemos pidiendo tanto respeto de que no se hable de los cuerpos, de que no se hable de mujeres contra mujeres, que la sororidad... y las primeras que son súper duras son las mujeres en las redes sociales", expresó.
Sobre las críticas, Montijo fue directa al señalar que no debe explicaciones sobre sus decisiones estéticas.
"El día que alguien me pague la cirugía y no le gustó cómo quedó, que tenga todo el derecho de reclamar, pero mientras tanto...", dijo.
La conductora reconoció que uno de los procedimientos, enfocado en el levantamiento de la ceja, no tuvo el resultado esperado por falta de tiempo de recuperación.
"Uno que otro arreglito... aquella vez sí la verdad quedé súper hinchada, debí de haberme esperado una semanita más", admitió.
Montijo también habló de su rutina de ejercicio, que mantiene con la intención de conservar su condición física a largo plazo, y de su hijo Mateo, quien se prepara para dedicarse al fútbol profesional. Asimismo, recordó que por recomendación de su abogado protegió legalmente el uso de su voz ante el desarrollo de la inteligencia artificial.