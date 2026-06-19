Tom Holland coquetea con la idea de ser James Bond

Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Theo James y Tom Holland, son nombres que han sonado fuerte para tomar el relevo de Daniel Craig como James Bond, pero de todos, Holland ha sido el menos discreto.
En una entrevista para la revista Esquire, el actor dejó claro que tiene todo el deseo de ser James Bond. La producción ha dicho que busca a un británico para el papel, entonces él tiene un punto a su favor.
“Claro, soy joven y británico, y siempre he sido un gran fan de las películas de espías”, señaló a Esquire, y agregó que “Crecí viendo todas las películas de Bond, y recuerdo haber ido a ver Casino Royale por mi cumpleaños”.
La estrella de Spider-Man reconoció que interpretar al agente 007 sería un sueño para cualquier actor de su país. Holland calificó el personaje como “el pináculo” de la profesión para los jóvenes intérpretes británicos, aunque evitó confirmar si mantiene conversaciones con los responsables de la franquicia.
No obstante, Amy Pascal, la productora de Spider-Man, también es la productora de la nueva película de James Bond, algo que Holland maneja con cautela. Aunque reconoce que la figura de Pascal ha sido importante en su trayectoria como Spider-Man, es respetuoso con esa cercanía.
“Lo que me ha resultado realmente difícil es que Amy Pascal sea la productora de esa película”, dijo, y agregó que “intento ser respetuoso con mi relación con ella y con que esto sea algo profesional. No quiero extralimitarme de ninguna manera. Así que no sé, pero es algo en lo que pienso”.
Queda claro que al menos para Holland, la posibilidad de protagonizar la nueva fase del Agente 007 no es algo que mire de lejos. Caso contrario de los otros actores, que no se han pronunciado al respecto.
Las declaraciones del actor llegan en un momento clave para la saga. Amazon MGM Studios trabaja en el desarrollo de la próxima película de Bond, la primera desde que asumió el control creativo de la franquicia, y se sabe que las audiciones están en marcha.
“Creo que si tuvieras la suerte de conseguir ese trabajo, ¿quién soy yo para despreciar al personaje británico más emblemático del cine moderno?”, expresó Holland en la entrevista.
Mientras se confirma quién será el nuevo James Bond, el actor de 30 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de haber confirmado recientemente su matrimonio con Zendaya, se prepara para el estreno de Spider-Man: Brand New Day, prevista para julio.