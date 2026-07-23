  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Margaret Qualley y Jack Antonoff, la ruptura que ya no tiene marcha atrás

La pareja, que se casó en 2023, atraviesa los últimos pasos de su separación mientras ambos retoman su rutina y borran huellas de su vida en común en redes sociales

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 12:53
Margaret Qualley y Jack Antonoff, la ruptura que ya no tiene marcha atrás

Una fuente cercana a la pareja aseguró que Margaret Qualley y Jack Antonoff no tienen intención de retomar su relación, aunque mantienen un trato cordial tras el fin de su matrimonio.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Margaret Qualley y Jack Antonoff atraviesan una nueva etapa tras el anuncio de su separación. Una fuente cercana a la pareja confirmó a Page Six que "Jack y Margaret no tienen planes de reconciliarse", aunque mantienen la comunicación y el respeto mutuo pese a que la ruptura es definitiva.

Los motivos detrás de la ruptura entre Margaret Qualley y Jack Antonoff

La actriz fue vista esta semana en Jersey City rodando escenas de su próxima película, "Possession", mientras el productor musical apareció en Brooklyn Heights junto a su hermana, sin el anillo de bodas que sí llevaba puesto en apariciones anteriores.


Margaret Qualley y Jack Antonoff, la ruptura que ya no tiene marcha atrás
(Foto: Instagram)

Según otra fuente consultada por el medio, ambos afrontan la separación con serenidad y descartan que existan motivos vinculados a una infidelidad. La pareja, que contrajo matrimonio en agosto de 2023 en Long Beach Island, Nueva Jersey, comenzó a generar rumores de crisis después de que Antonoff asistiera sin Qualley a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce el pasado 3 de julio.

Margaret Qualley y Jack Antonoff, así fue el final de su matrimonio

Desde entonces se han sumado varias señales del distanciamiento. Qualley modificó su nombre de usuario en Instagram, que hasta abril hacía referencia a una canción de su ahora exesposo, y la banda Bleachers retiró de su repertorio el tema inspirado en la actriz tras su concierto del 13 de junio.

A ello se suma que la intérprete eliminó de sus redes sociales las fotografías de la boda y la mayoría de las imágenes junto a Antonoff, aunque ambos continúan siguiéndose mutuamente en la plataforma. Su última aparición pública juntos se produjo en la gala de los Grammy, en febrero pasado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias