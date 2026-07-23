Margaret Qualley y Jack Antonoff, la ruptura que ya no tiene marcha atrás

Los Ángeles, Estados Unidos.- Margaret Qualley y Jack Antonoff atraviesan una nueva etapa tras el anuncio de su separación. Una fuente cercana a la pareja confirmó a Page Six que "Jack y Margaret no tienen planes de reconciliarse", aunque mantienen la comunicación y el respeto mutuo pese a que la ruptura es definitiva.

La actriz fue vista esta semana en Jersey City rodando escenas de su próxima película, "Possession", mientras el productor musical apareció en Brooklyn Heights junto a su hermana, sin el anillo de bodas que sí llevaba puesto en apariciones anteriores.

Según otra fuente consultada por el medio, ambos afrontan la separación con serenidad y descartan que existan motivos vinculados a una infidelidad. La pareja, que contrajo matrimonio en agosto de 2023 en Long Beach Island, Nueva Jersey, comenzó a generar rumores de crisis después de que Antonoff asistiera sin Qualley a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce el pasado 3 de julio.

Desde entonces se han sumado varias señales del distanciamiento. Qualley modificó su nombre de usuario en Instagram, que hasta abril hacía referencia a una canción de su ahora exesposo, y la banda Bleachers retiró de su repertorio el tema inspirado en la actriz tras su concierto del 13 de junio.

A ello se suma que la intérprete eliminó de sus redes sociales las fotografías de la boda y la mayoría de las imágenes junto a Antonoff, aunque ambos continúan siguiéndose mutuamente en la plataforma. Su última aparición pública juntos se produjo en la gala de los Grammy, en febrero pasado.