Margaret Qualley borra a Jack Antonoff de sus redes y crecen los rumores de ruptura

Los Ángeles, Estados Unidos.- Margaret Qualley ha encendido las alarmas sobre el estado de su matrimonio con Jack Antonoff a solo semanas de cumplirse su tercer aniversario de bodas.
Varios seguidores repararon en que la actriz de "Maid" eliminó de su perfil de Instagram las imágenes de su enlace con el productor musical, celebrado en agosto de 2023.
Hasta el momento de esta publicación, la única fotografía del músico que permanecía en la cuenta de la intérprete correspondía a una instantánea compartida en febrero pasado, en la que ambos aparecían riendo.
Pese a ello, ambos se siguen mutuamente en la red social. A esto se suma que Qualley modificó en abril el nombre de su usuario, que hasta entonces hacía referencia a una canción de Bleachers, la banda liderada por Antonoff.
El pasado 3 de julio, además, la actriz no acompañó a su marido a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, otro detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de la pareja.
Consultados por este medio, los representantes de ambos no se han pronunciado al respecto. Qualley, de 31 años, y Antonoff, de 42, iniciaron su relación en 2021 y se comprometieron al año siguiente.
Se casaron en agosto de 2023 en una ceremonia íntima en Nueva Jersey. La actriz estuvo vinculada anteriormente a Shia LaBeouf, Nat Wolff y Pete Davidson, mientras que el productor mantuvo una relación con la cineasta Lena Dunham entre 2012 y 2018.