Margaret Qualley borra a Jack Antonoff de sus redes y crecen los rumores de ruptura

Los Ángeles, Estados Unidos.- Margaret Qualley ha encendido las alarmas sobre el estado de su matrimonio con Jack Antonoff a solo semanas de cumplirse su tercer aniversario de bodas.

Varios seguidores repararon en que la actriz de "Maid" eliminó de su perfil de Instagram las imágenes de su enlace con el productor musical, celebrado en agosto de 2023.

Hasta el momento de esta publicación, la única fotografía del músico que permanecía en la cuenta de la intérprete correspondía a una instantánea compartida en febrero pasado, en la que ambos aparecían riendo.