La SIT ampliará a tres carriles tramo entre la 21 de Octubre y El Sitio en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) iniciará la ampliación a tres carriles del tramo comprendido entre la colonia 21 de Octubre y un poco adelante de la colonia El Sitio, en la salida hacia Valle de Ángeles, como parte de un proyecto que busca reducir el congestionamiento vehicular en esta zona. El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que el proyecto retoma una iniciativa planteada en la administración anterior, aunque con un nuevo enfoque que reduce los costos y evita procesos de expropiación. "El contrato anterior solo fue adjudicado; nunca recibió orden de inicio y luego fue rescindido porque era demasiado oneroso", consideró el secretario de la SIT. El funcionario detalló que en el gobierno pasado se había adjudicado un contrato para construir cuatro carriles hasta Santa Lucía, incluyendo un paso a desnivel en El Sitio, pero la obra nunca comenzó debido a la falta de recursos para cubrir un costo superior a los 400 millones de lempiras. La SIT trabaja con la empresa encargada del libramiento entre el cerro Cantagallo y Santa Lucía para modificar el contrato vigente e incorporar la ampliación a tres carriles en este tramo de la carretera.

"La ampliación se hará utilizando el derecho de vía actual, sin necesidad de reasentamientos ni nuevas indemnizaciones", puntualizó. Ehrler indicó que el proyecto contempla la construcción de un paso a desnivel en El Sitio y que ya se desarrollan los estudios topográficos necesarios para ejecutar las obras. Agregó que pronto comenzarán los trabajos de terracería, por lo que los conductores empezarán a observar movimiento de maquinaria en la zona durante los próximos días: "Si todo marcha según lo previsto, en unos 12 meses la obra estará concluida", afirmó. Sobre la inversión, Ehrler explicó que aún afinan los diseños finales, pero estimó que el paso a desnivel tendrá un costo de entre 35 y 40 millones de lempiras. "La inversión total estaría entre 90 y 95 millones de lempiras, incluyendo la ampliación, señalización y el paso a desnivel", indicó. El funcionario señaló que la ampliación de la carretera requerirá alrededor de 50 millones de lempiras, por lo que el proyecto completo representará una inversión considerada razonable para una vía por la que circulan diariamente entre 16,000 y 17,000 vehículos.

Tres años de anuncios y espera por la ampliación

La ampliación de la carretera que conecta Tegucigalpa con Santa Lucía y Valle de Ángeles ha sido anunciada en diferentes ocasiones como una solución al congestionamiento vehicular que afecta a miles de conductores. El primer anuncio ocurrió en junio de 2023, cuando la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que impulsaría una ampliación a cuatro carriles desde la salida del anillo periférico hasta la zona de El Sitio, con una inversión aproximada de 170 millones de lempiras.