Más de 700 motocicletas fueron decomisadas por mal estacionamiento en la capital

Tegucigalpa, Honduras. - Un total de 720 motocicletas han sido decomisadas entre enero y julio de este año por permanecer mal estacionadas o invadir aceras y espacios públicos en el Distrito Central.
Los operativos se han concentrado en puntos de alta circulación vehicular y peatonal, entre ellos las bahías del bulevar Fuerzas Armadas, el Anillo Periférico, el centro de Tegucigalpa, el bulevar Centenario y la rotonda del mall Premiere, en la salida hacia Olancho.
"Estas motocicletas las llevamos al plantel donde era la Penitenciaría Nacional, en el barrio La Hoya, o al de la colonia Las Palmas", explicó el director de Movilidad Urbana, Marco Carrasco.
El funcionario aclaró que la Gerencia de Movilidad Urbana únicamente ejecuta operativos dirigidos a motocicletas estacionadas en lugares prohibidos, mientras que el decomiso de vehículos particulares corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), ya sea mediante patrullajes o tras denuncias ciudadanas.
Por su parte, el vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, exhortó a los conductores a respetar las bahías, aceras y demás espacios públicos destinados a la circulación de peatones, al tiempo que advirtió que los operativos continuarán durante los próximos meses como parte de las acciones para recuperar el orden vial.
En tanto, el portavoz de la DNVT, César Aguilar, indicó que esa institución apoya ocasionalmente los operativos de la alcaldía, aunque precisó que sus decomisos se enfocan principalmente en motocicletas conducidas por menores de edad o por personas que no portan licencia de conducir.
A nivel nacional, la DNVT ha decomisado 20,543 motocicletas por infracciones contempladas en el artículo 98 de la Ley de Tránsito, informó la vocera de la institución, Ricci Montoya.