Más de 700 motocicletas fueron decomisadas por mal estacionamiento en la capital

Tegucigalpa, Honduras. - Un total de 720 motocicletas han sido decomisadas entre enero y julio de este año por permanecer mal estacionadas o invadir aceras y espacios públicos en el Distrito Central.

Los operativos se han concentrado en puntos de alta circulación vehicular y peatonal, entre ellos las bahías del bulevar Fuerzas Armadas, el Anillo Periférico, el centro de Tegucigalpa, el bulevar Centenario y la rotonda del mall Premiere, en la salida hacia Olancho.

"Estas motocicletas las llevamos al plantel donde era la Penitenciaría Nacional, en el barrio La Hoya, o al de la colonia Las Palmas", explicó el director de Movilidad Urbana, Marco Carrasco.