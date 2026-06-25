Operativos decomisan 60 motocicletas mal estacionadas en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Policía Municipal del Distrito Central, en conjunto con la Policía Nacional, decomisaron este jueves 25 de junio, 60 motocicletas que permanecían estacionadas en zonas prohibidas del centro de Tegucigalpa.

El portavoz de la Policía Municipal, Josué Esperanza, informó que la acción forma parte de los operativos permanentes de ordenamiento vial que se desarrollan en distintos puntos de la capital.

"Se decomisaron 60 motocicletas por estar mal estacionadas", explicó Esperanza al detallar los resultados del operativo.

El funcionario indicó que las acciones se concentraron principalmente en sectores de alta circulación, como las cercanías de la plaza Los Dolores, la Plaza Central Francisco Morazán y la avenida Jerez.

“Estamos trabajando en la construcción y ordenamiento de la vía pública, principalmente en el centro de Tegucigalpa”, señaló el vocero municipal.

Los operativos se realizaron este día, pero continuarán en los próximos días como parte de un plan permanente de ordenamiento. “Estos operativos son de rutina para verificar que las bahías y las calles estén despejadas”, afirmó Esperanza.

El portavoz hizo un llamado a la población capitalina para evitar estacionarse en zonas prohibidas y colaborar con el orden vehicular en el centro de la ciudad.