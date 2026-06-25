Operativos decomisan 60 motocicletas mal estacionadas en el centro de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Policía Municipal del Distrito Central, en conjunto con la Policía Nacional, decomisaron este jueves 25 de junio, 60 motocicletas que permanecían estacionadas en zonas prohibidas del centro de Tegucigalpa.
El portavoz de la Policía Municipal, Josué Esperanza, informó que la acción forma parte de los operativos permanentes de ordenamiento vial que se desarrollan en distintos puntos de la capital.
"Se decomisaron 60 motocicletas por estar mal estacionadas", explicó Esperanza al detallar los resultados del operativo.
El funcionario indicó que las acciones se concentraron principalmente en sectores de alta circulación, como las cercanías de la plaza Los Dolores, la Plaza Central Francisco Morazán y la avenida Jerez.
“Estamos trabajando en la construcción y ordenamiento de la vía pública, principalmente en el centro de Tegucigalpa”, señaló el vocero municipal.
Los operativos se realizaron este día, pero continuarán en los próximos días como parte de un plan permanente de ordenamiento. “Estos operativos son de rutina para verificar que las bahías y las calles estén despejadas”, afirmó Esperanza.
El portavoz hizo un llamado a la población capitalina para evitar estacionarse en zonas prohibidas y colaborar con el orden vehicular en el centro de la ciudad.
Esperanza aclaró que el operativo no se limita únicamente a motocicletas, sino que también incluye vehículos y solicitó "a los capitalinos que no estacionen mal sus vehículos, especialmente las motocicletas”.
Añadio que “hoy se hizo énfasis en las motocicletas porque son las que más infracciones presentan, muchas están sobre aceras, en bahías no autorizadas o en zonas prohibidas”, detalló.
Los vehículos de dos ruedas decomisados durante la jornada fueron trasladadas a la antigua Penitenciaría de Tegucigalpa como depósito temporal.
Para recuperar sus unidades, los propietarios deberán pagar las sanciones establecidas por el plan de arbitrios. “El dueño tiene que pagar 400 lempiras de multa y 800 de grúa, según el plan de arbitrios vigente”, indicó el vocero.
Las autoridades reiteraron que los operativos continuarán en los próximos días con el objetivo de evitar el estacionamiento indebido en aceras, líneas amarillas y bahías no autorizadas en el centro de la capital hondureña.