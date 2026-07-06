Puente sobre río El Pacón amenaza con dejar aisladas a seis sectores de Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos seis comunidades del municipio de Lepaterique podrían quedar incomunicadas durante la temporada lluviosa debido al deterioro y al riesgo de colapso de un puente sobre el río El Pacón.

La estructura conecta sectores entre las comunidades de La Estancia y Turturupe, además de otros puntos rurales donde diariamente transitan pobladores, estudiantes y productores.

"Es lo primero que estamos ocupando porque aquí pasan muchas personas. A veces los políticos dicen que van a ayudar, pero después se olvidan de las comunidades. Ya viene el invierno y este puente se va a caer porque está de lado", expresó Pedro García.

El puente presenta daños visibles en sus bases, muros de contención y columnas, cuyo avanzado deterioro mantiene preocupados a los habitantes.

Las comunidades afectadas incluyen Turturupe, La Estancia, El Aguacate, El Surzul y El Naranjito, entre otras zonas cercanas que dependen de esta única vía de conexión por donde pasan también los maestros imparten clases en esta zona.

“Aquí pasan niños de varias comunidades como El Aguacate, El Surzul, Turturupe y Ulazala. Hacemos un llamado al alcalde Henry Mejía o las autoridades gubernamentales para que nos arregle el puente y la calle”, manifestó por su parte don Diego Verde Funes.