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Puente sobre río El Pacón amenaza con dejar aisladas a seis sectores de Lepaterique

Habitantes de El Espino y zonas cercanas advierten del riesgo de quedar incomunicados por el colapso del puente sobre el río El Pacón en Lepaterique

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 00:06
Puente sobre río El Pacón amenaza con dejar aisladas a seis sectores de Lepaterique

Pobladores señalan que el puente sobre El Pacón ya muestra fallas estructurales y temen quedar incomunicados en temporada de lluvias.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos seis comunidades del municipio de Lepaterique podrían quedar incomunicadas durante la temporada lluviosa debido al deterioro y al riesgo de colapso de un puente sobre el río El Pacón.

La estructura conecta sectores entre las comunidades de La Estancia y Turturupe, además de otros puntos rurales donde diariamente transitan pobladores, estudiantes y productores.

"Es lo primero que estamos ocupando porque aquí pasan muchas personas. A veces los políticos dicen que van a ayudar, pero después se olvidan de las comunidades. Ya viene el invierno y este puente se va a caer porque está de lado", expresó Pedro García.

El puente presenta daños visibles en sus bases, muros de contención y columnas, cuyo avanzado deterioro mantiene preocupados a los habitantes.

Las comunidades afectadas incluyen Turturupe, La Estancia, El Aguacate, El Surzul y El Naranjito, entre otras zonas cercanas que dependen de esta única vía de conexión por donde pasan también los maestros imparten clases en esta zona.

“Aquí pasan niños de varias comunidades como El Aguacate, El Surzul, Turturupe y Ulazala. Hacemos un llamado al alcalde Henry Mejía o las autoridades gubernamentales para que nos arregle el puente y la calle”, manifestó por su parte don Diego Verde Funes.

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Diariamente, decenas de niños y familias cruzan por esta estructura para trasladarse a centros educativos, fincas y otros puntos de abastecimiento.

“En invierno es un riesgo para los niños que van a la escuela y este puente ya estuvo a punto de caerse este año. Es improvisado y mal hecho”, añadió don Diego Verde

Los vecinos aseguran que la base del puente fue construida sin las condiciones técnicas necesarias, lo que ha provocado su progresivo desplazamiento con las crecientes del río.

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“Que se acuerden de nosotros y que vengan a ayudarnos con este puente, porque las comunidades son pobres y no tenemos cómo resolverlo”, pidió Verde Funes.

El temor crece cada vez que aumentan las lluvias, ya que el caudal del río El Pacón se vuelve más fuerte y amenaza con arrastrar la estructura.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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