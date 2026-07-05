Identifican a las víctimas mortales del accidente en Yoro; hay una menor

Yoro, Honduras.- Una nueva tragedia enluta a varias familias en Honduras, luego de que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, perdieran la vida tras un fatal accidente de tránsito registrado en horas de la tarde de este domingo.
El hecho ocurrió exactamente en el sector conocido como La Regina, en la carretera RN-23, que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, al oeste del departamento de Yoro.
Las víctimas fueron identificadas como Santos Luciano Rivera Zerón, Delmi Suyapa Ramos Palma (madre), Delmis Milagros Tomé Ramos, de tan solo 5 años de edad (hija), y José Manuel Hernández.
Información preliminar indica que el conductor del autobús de la ruta interurbana Victoria–Yoro se conducía a exceso de velocidad y con la unidad llena de pasajeros, provocando que se volcara e impactara contra otros vehículos.
Relatos de las personas que iban en el autobús indican que le pidieron al motorista que bajara la velocidad, pero este hizo caso omiso, provocando la tragedia.
Se conoció que una de las víctimas mortales falleció luego de ser embestida mientras se conducía en su motocicleta, quedando su cuerpo tendido en el suelo.
Equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional lograron rescatar a algunas víctimas heridas y trasladarlas a un centro asistencial, mientras las investigaciones para determinar las causas del accidente continúan.
Listado de las personas heridas
N° 1: Efraín Astul Cruz Amador — 33 años — Sulaco, Yoro
N° 2: Daniela Nicol Hernández — 27 años — Las Lomitas, Yoro
N° 3: Marta Jackeline Archaga — 29 años — Sulaco, Yoro
N° 4: Nazareth Pavón — 18 años — Sulaco, Yoro
N° 5: Daneli Karolina Velasquez — 39 años — Jalapa, Yorito, Yoro
N° 6: Gerson Yovani Archaga — 28 años — San Antonio, Sulaco, Yoro
N° 7: Ana Rosa Cruz — 66 años — San Antonio, Sulaco, Yoro
N° 8: Santos Maritza Cruz — 38 años — Sulaco, Yoro
N° 9: Faustino Mejía — 76 años — La Sabana de San Pedro, Yorito
N° 10: Isaac Antonio Mejía — 21 meses — Sulaco, Yoro
N° 11: Yenia Hernández — 41 años — San Antonio, Sulaco, Yoro