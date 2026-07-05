Identifican a las víctimas mortales del accidente en Yoro; hay una menor

Yoro, Honduras.- Una nueva tragedia enluta a varias familias en Honduras, luego de que cuatro personas, entre ellas una menor de edad, perdieran la vida tras un fatal accidente de tránsito registrado en horas de la tarde de este domingo.

El hecho ocurrió exactamente en el sector conocido como La Regina, en la carretera RN-23, que conecta los municipios de Morazán y El Negrito, al oeste del departamento de Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Santos Luciano Rivera Zerón, Delmi Suyapa Ramos Palma (madre), Delmis Milagros Tomé Ramos, de tan solo 5 años de edad (hija), y José Manuel Hernández.