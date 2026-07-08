Margaret Qualley y Jack Antonoff, así fue el final de su matrimonio

Los Ángeles, Estados Unidos.-Margaret Qualley y Jack Antonoff se separaron, según confirmó la revista People, a pocos meses de cumplir tres años de casados. Una fuente cercana a la pareja describió la relación como difícil en su etapa final, mientras que otra persona allegada señaló que ambos se encuentran evaluando la situación.

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Antonoff atraviesa actualmente su gira Bleachers Forever, mientras que Qualley se encuentra en preproducción de la película de terror Possession. Hasta el momento, los representantes de ambos no respondieron a la solicitud de comentarios del medio. La noticia de la ruptura llegó pocos días después de que Antonoff asistiera a la boda de su amiga Taylor Swift con Travis Kelce, el 3 de julio, acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, y sin la presencia de Qualley. La pareja había comenzado a generar rumores de romance en agosto de 2021, tras ser vistos en una cita en Brooklyn, y confirmó su relación públicamente en 2022. Se comprometieron en mayo de ese mismo año y se casaron en agosto de 2023 en Nueva Jersey, en una ceremonia a la que asistieron figuras como Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.Antonoff había hablado en distintas ocasiones sobre su relación con Qualley.

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