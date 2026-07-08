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Margaret Qualley y Jack Antonoff, así fue el final de su matrimonio

La revista People confirmó que la actriz y el productor musical pusieron fin a su matrimonio tras casi tres años juntos, según fuentes cercanas

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 10:33
Margaret Qualley y Jack Antonoff, así fue el final de su matrimonio

Según reveló People, Margaret Qualley y Jack Antonoff atraviesan una separación, en momentos en que ambos se encuentran enfocados en distintos proyectos profesionales.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.-Margaret Qualley y Jack Antonoff se separaron, según confirmó la revista People, a pocos meses de cumplir tres años de casados.

Una fuente cercana a la pareja describió la relación como difícil en su etapa final, mientras que otra persona allegada señaló que ambos se encuentran evaluando la situación.

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Antonoff atraviesa actualmente su gira Bleachers Forever, mientras que Qualley se encuentra en preproducción de la película de terror Possession.

Hasta el momento, los representantes de ambos no respondieron a la solicitud de comentarios del medio. La noticia de la ruptura llegó pocos días después de que Antonoff asistiera a la boda de su amiga Taylor Swift con Travis Kelce, el 3 de julio, acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, y sin la presencia de Qualley.

La pareja había comenzado a generar rumores de romance en agosto de 2021, tras ser vistos en una cita en Brooklyn, y confirmó su relación públicamente en 2022.

Se comprometieron en mayo de ese mismo año y se casaron en agosto de 2023 en Nueva Jersey, en una ceremonia a la que asistieron figuras como Taylor Swift, Channing Tatum, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Lana Del Rey.Antonoff había hablado en distintas ocasiones sobre su relación con Qualley.

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En una entrevista concedida a The Howard Stern Show, contó que supo que se casaría con ella desde el momento en que la conoció en una fiesta en 2021. También relató que le propuso matrimonio en París y que llamó a la hermana de Qualley para pedir su bendición antes de hacerlo.

Por su parte, Qualley se había referido a Antonoff como su persona en una entrevista con Harper's Bazaar en 2023, previa a la boda, donde expresó su felicidad por la relación.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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