Critican a Gracie Abrams por publicar una foto del exnovio de Taylor Swift junto a su look de boda

Londres, Inglaterra.- Gracie Abrams asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada durante el fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York ante mil invitados. La cantante, que lució un vestido de Chanel, compartió después una publicación con imágenes de su look para la ocasión.
Entre las fotografías del carrusel apareció una escena de la película La favorita (2018), protagonizada por Joe Alwyn, ex pareja de Taylor Swift, junto a Emma Stone. La imagen no llevaba ningún comentario adicional que explicara su inclusión.
La publicación despertó reacciones entre los seguidores de Swift, que consideraron llamativo que se sumara una imagen del actor en un contenido relacionado con la boda de la cantante. Alwyn, por su parte, interactuó con el post mediante un "me gusta", lo que sumó más comentarios de los usuarios.
Swift y Alwyn mantuvieron una relación de más de seis años, entre finales de 2016 y comienzos de 2023. Meses después, la cantante comenzó su relación con Travis Kelce, con quien se comprometió dos años más tarde. Abrams y Swift son amigas desde hace varios años y han colaborado musicalmente en el tema "Us".
La boda reunió a figuras de la música, el cine y el deporte, entre ellas Jack Antonoff, Dua Lipa, Selena Gomez, Ed Sheeran, Camila Cabello y las hermanas Haim.