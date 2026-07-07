Critican a Gracie Abrams por publicar una foto del exnovio de Taylor Swift junto a su look de boda

Londres, Inglaterra.- Gracie Abrams asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada durante el fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York ante mil invitados. La cantante, que lució un vestido de Chanel, compartió después una publicación con imágenes de su look para la ocasión.

Entre las fotografías del carrusel apareció una escena de la película La favorita (2018), protagonizada por Joe Alwyn, ex pareja de Taylor Swift, junto a Emma Stone. La imagen no llevaba ningún comentario adicional que explicara su inclusión.