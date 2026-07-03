Brecha educativa: Un maestro atiende hasta 45 alumnos en las zonas rurales de Honduras

Tegucigalpa, Honduras. —No todos los maestros en Honduras enfrentan el mismo desafío dentro del aula. Mientras algunos atienden grupos reducidos, otros deben impartir clases a más de 45 estudiantes al mismo tiempo, una diferencia que evidencia las brechas en la distribución del personal docente. Los datos de la Secretaría de Educación, analizados por EL HERALDO, muestran que el país cuenta con 73,106 docentes para atender a 1.8 millones de estudiantes, aunque la relación alumno-docente cambia de forma considerable entre departamentos, niveles educativos y sectores público y privado. EL HERALDO analizó esos datos que muestran que a nivel nacional, en promedio, un docente está frente a 25 alumnos; sin embargo, al desglosar las cifras por el tipo de administración, se evidencian diferencias significativas.

En el sistema público hay 56,792 maestros para 1,499,807 alumnos, lo que representa que hay 26 estudiantes por docente. En contraste, el sector privado cuenta con 16,314 docentes para 323,530 alumnos, es decir, 20 estudiantes por maestro. Las brechas también se reflejan por nivel educativo; en prebásica, la relación alcanza niveles críticos con 105 alumnos por docente, lo que representa una fuerte sobrecarga y la necesidad de formar más maestros en ese nivel educativo. En el nivel de básica, el promedio es de 33 alumnos por maestro; mientras que en el nivel medio baja considerablemente a cerca de ocho estudiantes por docente, reflejando menor matrícula o mayor disponibilidad de profesores especializados.

En comparación, el promedio mundial en educación primaria ronda los 25 estudiantes por maestro; sin embargo, el país supera ese estándar con 33 alumnos por docente. En prebásica la situación es crítica, con más de 100 niños por maestro, muy por encima de lo recomendado para ese nivel. A nivel territorial, la carga educativa varía de forma marcada, pues en departamentos como Lempira un profesor debe atender hasta 45 alumnos; en Gracias a Dios son 43 estudiantes por maestro; ambos departamentos presentan las cifras más altas en el sector público. También destacan Comayagua y El Paraíso, con más de 31 alumnos por maestro; mientras departamentos como Colón y Francisco Morazán registran las relaciones más bajas en el sistema público, con alrededor de 19 alumnos por docente, lo que permite mejores condiciones en el aula.

En el sector privado, aunque la carga es generalmente menor, también existen diferencias; el departamento de Valle presenta una de las mejores condiciones con apenas 10 alumnos por docente, mientras que en Lempira un maestro da clases a 36 estudiantes y en La Paz son 29 alumnos que están frente a un profesor.