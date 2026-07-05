Quedó sepultado junto a su bebé y su esposa: Willner Rivas, capitán de voleibol, víctima de terremoto en Venezuela

El Club Voleibol Guaguas ha confirmado este domingo la muerte de su jugador Willner Rivas Quijada, de 31 años, tras quedar sepultado con su familia en uno de los edificios de La Guaira derribados por los terremotos de Venezuela hace once días.
Los cuerpos del capitán de la selección venezolana, su esposa Mariángel Pérez y su hijo Theo, de solo año y medio, han sido encontrados sin vida tras días intensos de búsqueda y llamados de emergencia de compañeros de profesión para localizarlos, según ha informado el club grancanario en las redes sociales X e Instagram.
El CV Guaguas, vigente campeón de la Superliga española, se ha sumado al dolor de la familia por la pérdida de Willner Rivas, su mujer y su hijo tras la catástrofe acaecida en La Guaira.
"Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela. Desde el CV Guaguas nos unimos al dolor de su familia. Descansen en paz", lamentó CV Guaguas.
Rivas había fichado este verano por el Guaguas, equipo donde estaba llamado a sustituir el hueco que había dejado la salida del jugador cubano Osmany Juantorena.
Hasta este domingo, lo último que se sabía de Willner Rivas Quijada es que estaba en su domicilio del estado venezolano de La Guaira en la tarde del 24 de junio, cuando se produjo el doble terremoto que provocó el derrumbe de numerosos edificios.
“Señores, por favor. Yo soy la madre de Willner Rivas. Mi hijo, su esposa y su bebé no han aparecido. Por favor, dejen de publicar y hacer comentarios negativos; respeten el dolor ajeno. Yo soy su madre y tengo fe de que van a encontrar a mi hijo junto a su familia. En cuanto yo tenga noticias, yo misma se las haré saber. Igual, doy gracias a todas esas personas que me han mandado mensajes de apoyo y toda la ayuda que puedan prestar será bien recibida, pero por favor entiendan”, publicó su madre días antes.
Los cuerpos fueron recuperados entre los restos del edificio donde permanecían desde el colapso provocado por el doble sismo que devastó parte de La Guaira.
El doble terremoto del 24 de junio ha dejado, según el balance oficial más reciente, 3,342 fallecidos y 16,740 heridos, además de miles de personas desplazadas y extensos daños materiales.
Las Naciones Unidas estiman que alrededor de 50,000 personas continúan desaparecidas, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) considera probable que el número final de víctimas aumente significativamente.