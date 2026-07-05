Quedó sepultado junto a su bebé y su esposa: Willner Rivas, capitán de voleibol, víctima de terremoto en Venezuela

“Señores, por favor. Yo soy la madre de Willner Rivas. Mi hijo, su esposa y su bebé no han aparecido. Por favor, dejen de publicar y hacer comentarios negativos; respeten el dolor ajeno. Yo soy su madre y tengo fe de que van a encontrar a mi hijo junto a su familia. En cuanto yo tenga noticias, yo misma se las haré saber. Igual, doy gracias a todas esas personas que me han mandado mensajes de apoyo y toda la ayuda que puedan prestar será bien recibida, pero por favor entiendan”, publicó su madre días antes.