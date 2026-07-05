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Neymar hace impactante anuncio tras eliminación de Brasil en el Mundial 2026: Sorprende a todos

El delantero disputó su último partido con la Canarinha sin poder conquistar la ansiada Copa del Mundo

  • Actualizado: 05 de julio de 2026 a las 18:08
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Se revela la decisión que tomó el delantero Neymar tras el fracaso de la selección de Brasil en el Mundial United 2026.

 Fotos: EFE.
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Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación frente a Noruega en el Mundial 2026.
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El atacante confirmó su decisión en una entrevista con Globo al finalizar el encuentro.
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"Intenté, intenté. Ahora terminó. Comencé aquí, terminé aquí", expresó entre lágrimas el histórico '10' brasileño.
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El delantero disputó su último partido con la Canarinha sin poder conquistar la ansiada Copa del Mundo.
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Carlo Ancelotti le dio ingreso al minuto 70 del duelo de octavos de final.
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La entrada de Neymar no cambió el rumbo del compromiso y Noruega terminó imponiéndose con un doblete de Erling Haaland.
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El futbolista del Santos marcó de penal en el tiempo de descuento, pero su gol no evitó la eliminación de Brasil.
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Tras el pitazo final, Neymar rompió en llanto al despedirse definitivamente de la Verdeamarela.
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El delantero se convirtió en el segundo brasileño en disputar cuatro Mundiales sin levantar el trofeo, igualando a Thiago Silva.
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Las lesiones condicionaron su participación durante gran parte de la Copa del Mundo.
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Se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos y tuvo pocos minutos en el resto del torneo.
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Frente a Noruega actuó como falso nueve, aunque tuvo escasa influencia en el ataque brasileño.
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La decisión de Ancelotti de incluirlo por encima de otros atacantes también quedó bajo cuestionamiento tras la eliminación.
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Neymar cierra su etapa con Brasil como uno de los máximos referentes y goleadores en la historia de la selección.
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Su despedida pone fin a una era en la Canarinha, dejando un legado imborrable, aunque con la espina de no haber conquistado un Mundial.
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