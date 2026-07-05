Neymar hace impactante anuncio tras eliminación de Brasil en el Mundial 2026: Sorprende a todos

Se revela la decisión que tomó el delantero Neymar tras el fracaso de la selección de Brasil en el Mundial United 2026.
Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación frente a Noruega en el Mundial 2026.
El atacante confirmó su decisión en una entrevista con Globo al finalizar el encuentro.
"Intenté, intenté. Ahora terminó. Comencé aquí, terminé aquí", expresó entre lágrimas el histórico '10' brasileño.
El delantero disputó su último partido con la Canarinha sin poder conquistar la ansiada Copa del Mundo.
Carlo Ancelotti le dio ingreso al minuto 70 del duelo de octavos de final.
La entrada de Neymar no cambió el rumbo del compromiso y Noruega terminó imponiéndose con un doblete de Erling Haaland.
El futbolista del Santos marcó de penal en el tiempo de descuento, pero su gol no evitó la eliminación de Brasil.
Tras el pitazo final, Neymar rompió en llanto al despedirse definitivamente de la Verdeamarela.
El delantero se convirtió en el segundo brasileño en disputar cuatro Mundiales sin levantar el trofeo, igualando a Thiago Silva.
Las lesiones condicionaron su participación durante gran parte de la Copa del Mundo.
Se perdió los dos primeros partidos de la fase de grupos y tuvo pocos minutos en el resto del torneo.
Frente a Noruega actuó como falso nueve, aunque tuvo escasa influencia en el ataque brasileño.
La decisión de Ancelotti de incluirlo por encima de otros atacantes también quedó bajo cuestionamiento tras la eliminación.
Neymar cierra su etapa con Brasil como uno de los máximos referentes y goleadores en la historia de la selección.
Su despedida pone fin a una era en la Canarinha, dejando un legado imborrable, aunque con la espina de no haber conquistado un Mundial.