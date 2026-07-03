Binomios caninos hondureños reforzaron la seguridad sanitaria en el Mundial 2026 en México

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de binomios caninos hondureños desempeñó un papel clave durante el mundial 2026 al apoyar las labores de inspección y vigilancia fitozoosanitaria en México, contribuyendo a proteger la sanidad agropecuaria durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Los equipos, integrados por perros especializados y sus guías, fueron desplegados en aeropuertos y puntos fronterizos terrestres como parte de una misión coordinada por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), con el objetivo de fortalecer los controles ante el incremento del flujo de viajeros y mercancías generado por el torneo.

Durante las jornadas de trabajo, los binomios caninos lograron detectar productos que representaban un riesgo fitozoosanitario, evitando el ingreso de artículos que podrían haber introducido plagas o enfermedades capaces de afectar la producción agrícola y pecuaria de la región. La participación de los equipos hondureños permitió reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria implementadas por las autoridades mexicanas, garantizando controles más eficientes en terminales aéreas y pasos fronterizos durante el desarrollo de la competencia. El OIRSA destacó que el desempeño de los binomios caninos hondureños es resultado de su alto nivel de entrenamiento, disciplina y profesionalismo, cualidades que los convierten en un referente regional en labores de detección e inspección sanitaria.