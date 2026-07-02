Árbitro hondureño Said Martínez rompe histórico récord en el Mundial 2026: Misterchip confirma

Se revela el histórico récord que rompió el reconocido árbitro hondureño Said Martínez tras el polémico Bélgica vs Senegal en el Mundial 2026.
El árbitro hondureño Said Martínez volvió a convertirse en protagonista en la Copa Mundial United 2026 tras impartir justicia en el emocionante duelo entre Bélgica y Senegal, disputado el miércoles 1 de julio en el estadio Seattle.
El encuentro terminó con un vibrante triunfo de Bélgica por 3-2, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.
Sin embargo, más allá del marcador, el compromiso quedó marcado por una decisión arbitral que terminó haciendo historia en las Copas del Mundo.
En los instantes finales del partido, Martínez recibió el llamado del VAR para revisar una acción ocurrida dentro del área senegalesa.
Tras analizar detenidamente las imágenes en el monitor, el colegiado hondureño determinó que existía una infracción y señaló el punto penal a favor del conjunto belga.
La ejecución estuvo a cargo de Youri Tielemans, quien convirtió el lanzamiento cuando el cronómetro marcaba 124 minutos y 43 segundos de juego.
Con ese tanto se registró el penal convertido más tarde en la historia de los Mundiales organizados por la FIFA, un hecho que quedó oficialmente en los libros de récords del torneo.
El reconocido estadígrafo español MisterChip destacó el momento en sus redes sociales al escribir: "¡Récord histórico! Youri Tielemans marca de penalti a los 124m 43s: el gol más tardío en toda la historia de la Copa del Mundo".
La decisión del árbitro hondureño también recibió el respaldo de especialistas en arbitraje y analistas deportivos.
El comunicador Alexis Tamayo calificó la acción como un "Penalti de libro", al considerar que la falta era evidente y estaba correctamente sancionada conforme al reglamento.
La expresión "penalti de libro" se utiliza para describir una infracción clara, sin margen para la interpretación, y cuya sanción resulta prácticamente incuestionable.
La actuación de Said Martínez fue bien valorada, ya que mantuvo el control de un partido intenso y tomó una decisión respaldada por la tecnología del VAR.
Con esta designación, el árbitro catracho completó su tercer compromiso como juez principal en el Mundial United 2026.
Anteriormente había dirigido los encuentros entre Suiza y Qatar, así como el duelo entre Inglaterra y Ghana, mostrando un desempeño consistente en ambas presentaciones.
Además, el árbitro hondureño también formó parte del cuerpo arbitral en el choque entre Colombia y Portugal, donde cumplió funciones como cuarto oficial, consolidando su destacada participación en la máxima cita del fútbol mundial.