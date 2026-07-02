Diputados pidieron celeridad para terminar sesión e ir a ver juego de México en el Mundial

La fiebre del Mundial llegó al Congreso Nacional de Honduras cuando en la sesión del 30 de junio se pidió celeridad para terminar la sesión e ir a ver el juego entre México y Ecuador. Esto fue lo que sucedió.
Todo se dio el martes 30 de junio cuando la sesión era dirigida por uno de los vicepresidentes del Congreso, en este caso la parlamentaria Tania Pinto.
La sesión se pactó para las 5:00 p.m. y cuando se llevaban dos horas se sesión, la vicepresidente Tania Pinto pidió celeridad.
Pinto dijo que algunos congresistas querían ir a ver el México vs Ecuador, encuentro pactado para las 7:00 p.m. y que se reprogramó a las 8:00 p.m. en el Estadio Azteca.
Tania Pinto se aprestaba a darle la palabra a la diputada Saraí Espinal cuando pidió a sus compañeros que fuesen breves en la presentación de sus proyectos.
"Tiene la palabra la diputada Saraí Espinal. Fíjese que hay muchos que quieren ir a ver el partido y tenemos todavía seis compañeros que quieren presentar proyectos...", indicó Pinto.
Y añadió: "Así que les pediría brevedad para poder suspender, gracias", con una sonrisa.
Finalmente los diputados estuvieron 20 minutos más y a eso de las 7:30 p.m. suspendieron la sesión para irse a ver el encuentro entre mexicanos y ecuatorianos.
En total la sesión duró dos horas con 19 minutos y terminó antes de las 8:00 p.m., hora en que inició el cotejo que los mexicanos terminaron ganando 2-0.
La fiebre del Mundial se apoderó de los congresistas desde hace días al grado que el 16 de junio, algunos parlamentarios estaban viendo el Argentina vs Argelia donde Lionel Messi anotó tres goles.