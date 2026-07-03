Video capta a sujeto robando una motocicleta en barrio Bella Vista de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre aprovechó la oscuridad y la soledad de la madrugada para robar una motocicleta estacionada frente a una residencia en el barrio Bella Vista de Comayagüela.

Las imágenes, registradas durante la madrugada de este 3 de julio, muestran al sospechoso desde tres ángulos distintos mientras ejecuta el robo. En el video se observa cómo el individuo llega caminando al lugar, inspecciona los alrededores y verifica que no haya personas cerca antes de actuar.

Tras cerciorarse de que la zona estaba desierta, el hombre comienza a empujar la motocicleta fuera del estacionamiento. Una segunda cámara registra el momento en que saca el vehículo del parqueo ubicado en la subida de Bella Vista, segunda entrada a mano derecha.