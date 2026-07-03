Video capta a sujeto robando una motocicleta en barrio Bella Vista de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.-Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre aprovechó la oscuridad y la soledad de la madrugada para robar una motocicleta estacionada frente a una residencia en el barrio Bella Vista de Comayagüela.
Las imágenes, registradas durante la madrugada de este 3 de julio, muestran al sospechoso desde tres ángulos distintos mientras ejecuta el robo. En el video se observa cómo el individuo llega caminando al lugar, inspecciona los alrededores y verifica que no haya personas cerca antes de actuar.
Tras cerciorarse de que la zona estaba desierta, el hombre comienza a empujar la motocicleta fuera del estacionamiento. Una segunda cámara registra el momento en que saca el vehículo del parqueo ubicado en la subida de Bella Vista, segunda entrada a mano derecha.
Posteriormente, el sospechoso, quien viste una sudadera gris con capucha y una gorra amarilla para ocultar parte de su rostro, rompe de una patada el seguro que mantenía bloqueada la dirección de la motocicleta, lo que le permite continuar con el robo.
En una tercera toma se aprecia cómo el individuo se lleva la motocicleta apagada, empujándola cuesta abajo hasta perderse de vista. Hasta el momento se desconoce si actuó solo o contó con la ayuda de otras personas para robarse la moto en apenas un minuto con cuatro segundos.
El material de las cámaras de vigilancia será clave para que las autoridades identifiquen y localicen al responsable del robo para que le apliquen la ley.