¿Por qué tantas mariposas Eunica monima sobrevuelan la capital?

Aunque parecen ser negras y muchas personas piensan que es señal de luto, las mariposas que sobrevuelan Tegucigalpa y Comayagüela son de color púrpura oscura. Completan su proceso migratorio

  • ¿Por qué tantas mariposas Eunica monima sobrevuelan la capital?

    Las mariposas de la especie Eunica monima, son nativas de México y Centroamérica y hace unas semanas surcaron los cielos de la capital, lo que llamó la atención de la población por la gran cantidad de mariposas.

     FOTO: EL HERALDO
  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 17:14

Tegucigalpa, Honduras.-Desde hace varias semanas se observan decenas de mariposas púrpura oscura sobrevolando los cielos de Tegucigalpa y Comayagüela. No es un fenómeno aislado, pues se trata de la migración anual de esos insectos.

El espectáculo llama la atención de los pobladores de la capital, debido a que la mariposa Eunica monima se agrupa en grandes cantidades para completar su ciclo migratorio. EL HERALDO consultó a un experto en biología sobre el fenómeno.

Luis Antonio Méndez Vallejo, biólogo y especialista en entomología, explicó que este "es un fenómeno muy frecuente debido a las condiciones ambientales que se presentan, especialmente las temperaturas y la llegada de la temporada lluviosa".

¿Por qué invadieron mariposas el cielo de Tegucigalpa?

"Debido a las altas temperaturas hubo una explosión de mariposas, lo que se ha podido ver en las últimas semanas es una migración de mariposas. Pasaron todo el proceso de la metamorfosis y andan buscando lugares más cálidos y fuentes de alimentos. Estos insectos han estado en Honduras y se han podido ver desde Choluteca hasta Tegucigalpa", explicó Méndez Vallejo.

"Estas mariposas pasan en estas áreas y lo que sobre lo que ha ocurrido es que hubo el evento de una gran población. Ya había pasado antes, pero no tan llamativo como ahora por la gran cantidad", dijo.

El experto afirmó que las mariposas no representan ningún daño, al contrario, son un "espectáculo para poder observar por parte de los seres humanos".

Uno de los cinco mariposarios del país se encuentra en Ciudad Universitaria

Incluso, dijo que el fenómeno ocurre cuando se aproximan las lluvias, entre los meses de mayo, junio y julio. Las temperaturas contribuyen a la migración de mariposas que influyen para la proliferación.

"La gente al ver las mariposas oscuras creen que es sinónimo de luto, pero no traen luto.Con la llegada de las lluvias se presenta este fenómeno. El año pasado también ocurrió, pero en menor cantidad de mariposas", recordó.

"Nosotros las pudimos ver hace tres semanas en San Lorenzo y era una abundancia de mariposas. Son especies nativas de México y Centroamérica y muchas de ellas nacieron en la capital y se fueron y lo que estamos viendo es que se están moviendo y otras se movilizan de las cercanías de la capital", aseguró.

Comentó que les gusta el árbol conocido como indio desnudo, que en Tegucigalpa existen en abundancia, por eso la migración. "Este fenómeno es algo de la naturaleza y es algo que debemos apreciar", concluyó el biólogo Luis Antonio Méndez Vallejo y también miembro fundador de la Coalición Ambiental de Honduras (COAH).

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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