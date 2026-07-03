¿Por qué tantas mariposas Eunica monima sobrevuelan la capital?

Tegucigalpa, Honduras.-Desde hace varias semanas se observan decenas de mariposas púrpura oscura sobrevolando los cielos de Tegucigalpa y Comayagüela. No es un fenómeno aislado, pues se trata de la migración anual de esos insectos.
El espectáculo llama la atención de los pobladores de la capital, debido a que la mariposa Eunica monima se agrupa en grandes cantidades para completar su ciclo migratorio. EL HERALDO consultó a un experto en biología sobre el fenómeno.
Luis Antonio Méndez Vallejo, biólogo y especialista en entomología, explicó que este "es un fenómeno muy frecuente debido a las condiciones ambientales que se presentan, especialmente las temperaturas y la llegada de la temporada lluviosa".
"Debido a las altas temperaturas hubo una explosión de mariposas, lo que se ha podido ver en las últimas semanas es una migración de mariposas. Pasaron todo el proceso de la metamorfosis y andan buscando lugares más cálidos y fuentes de alimentos. Estos insectos han estado en Honduras y se han podido ver desde Choluteca hasta Tegucigalpa", explicó Méndez Vallejo.
"Estas mariposas pasan en estas áreas y lo que sobre lo que ha ocurrido es que hubo el evento de una gran población. Ya había pasado antes, pero no tan llamativo como ahora por la gran cantidad", dijo.
El experto afirmó que las mariposas no representan ningún daño, al contrario, son un "espectáculo para poder observar por parte de los seres humanos".
Incluso, dijo que el fenómeno ocurre cuando se aproximan las lluvias, entre los meses de mayo, junio y julio. Las temperaturas contribuyen a la migración de mariposas que influyen para la proliferación.
"La gente al ver las mariposas oscuras creen que es sinónimo de luto, pero no traen luto.Con la llegada de las lluvias se presenta este fenómeno. El año pasado también ocurrió, pero en menor cantidad de mariposas", recordó.
"Nosotros las pudimos ver hace tres semanas en San Lorenzo y era una abundancia de mariposas. Son especies nativas de México y Centroamérica y muchas de ellas nacieron en la capital y se fueron y lo que estamos viendo es que se están moviendo y otras se movilizan de las cercanías de la capital", aseguró.
Comentó que les gusta el árbol conocido como indio desnudo, que en Tegucigalpa existen en abundancia, por eso la migración. "Este fenómeno es algo de la naturaleza y es algo que debemos apreciar", concluyó el biólogo Luis Antonio Méndez Vallejo y también miembro fundador de la Coalición Ambiental de Honduras (COAH).