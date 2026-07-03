¿Por qué tantas mariposas Eunica monima sobrevuelan la capital?

Tegucigalpa, Honduras.-Desde hace varias semanas se observan decenas de mariposas púrpura oscura sobrevolando los cielos de Tegucigalpa y Comayagüela. No es un fenómeno aislado, pues se trata de la migración anual de esos insectos. El espectáculo llama la atención de los pobladores de la capital, debido a que la mariposa Eunica monima se agrupa en grandes cantidades para completar su ciclo migratorio. EL HERALDO consultó a un experto en biología sobre el fenómeno. Luis Antonio Méndez Vallejo, biólogo y especialista en entomología, explicó que este "es un fenómeno muy frecuente debido a las condiciones ambientales que se presentan, especialmente las temperaturas y la llegada de la temporada lluviosa".

"Debido a las altas temperaturas hubo una explosión de mariposas, lo que se ha podido ver en las últimas semanas es una migración de mariposas. Pasaron todo el proceso de la metamorfosis y andan buscando lugares más cálidos y fuentes de alimentos. Estos insectos han estado en Honduras y se han podido ver desde Choluteca hasta Tegucigalpa", explicó Méndez Vallejo. "Estas mariposas pasan en estas áreas y lo que sobre lo que ha ocurrido es que hubo el evento de una gran población. Ya había pasado antes, pero no tan llamativo como ahora por la gran cantidad", dijo. El experto afirmó que las mariposas no representan ningún daño, al contrario, son un "espectáculo para poder observar por parte de los seres humanos".