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¿Por qué invadieron mariposas el cielo de Tegucigalpa?

La presencia masiva de mariposas Eunica monima sorprendió a miles de hondureños. Este año se observan más ejemplares de lo habitual

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 12:04
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Miles de mariposas invadieron el cielo de Tegucigalpa y otras regiones del país durante los últimos días, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

 Foto: Cortesía/Canva.
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Los insectos pertenecen a la especie Eunica monima, conocida popularmente como ala violeta lúgubre.

 Foto: Cortesía
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Esta mariposa nativa cada año realiza desplazamientos entre México y Centroamérica.

 Foto: Cortesía
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Aunque su migración es un fenómeno natural, especialistas señalaron que la cantidad de ejemplares observados este año es considerablemente mayor a la registrada en temporadas anteriores.

 Foto: Cortesía
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Además, consideraron que las altas temperaturas de los últimos meses y las lluvias concentradas, pudieron crear condiciones favorables para una reproducción inusualmente alta.

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La supervivencia de esta especie depende en gran medida del árbol conocido como indio desnudo.

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Sus hojas sirven de alimento para las larvas durante sus primeras etapas de desarrollo.

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Cuando existe abundancia de esta planta, las poblaciones de la mariposa pueden aumentar y generar desplazamientos masivos como los observados en distintas zonas del país.

Foto: Canva.
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Cientos de hondureños compartieron fotografías y videos del paso de las mariposas, sorprendidos por las grandes nubes de insectos que sobrevolaron calles, parques y barrios de la capital.

 Foto: Cortesía
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Aunque el fenómeno ha despertado curiosidad entre la población, los expertos recuerdan que se trata de una especie inofensiva y recomiendan evitar capturarla o alterar su recorrido para no afectar su ciclo natural.

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