¿Por qué invadieron mariposas el cielo de Tegucigalpa?

Miles de mariposas invadieron el cielo de Tegucigalpa y otras regiones del país durante los últimos días, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Los insectos pertenecen a la especie Eunica monima, conocida popularmente como ala violeta lúgubre.
Esta mariposa nativa cada año realiza desplazamientos entre México y Centroamérica.
Aunque su migración es un fenómeno natural, especialistas señalaron que la cantidad de ejemplares observados este año es considerablemente mayor a la registrada en temporadas anteriores.
Además, consideraron que las altas temperaturas de los últimos meses y las lluvias concentradas, pudieron crear condiciones favorables para una reproducción inusualmente alta.
La supervivencia de esta especie depende en gran medida del árbol conocido como indio desnudo.
Sus hojas sirven de alimento para las larvas durante sus primeras etapas de desarrollo.
Cuando existe abundancia de esta planta, las poblaciones de la mariposa pueden aumentar y generar desplazamientos masivos como los observados en distintas zonas del país.
Cientos de hondureños compartieron fotografías y videos del paso de las mariposas, sorprendidos por las grandes nubes de insectos que sobrevolaron calles, parques y barrios de la capital.
Aunque el fenómeno ha despertado curiosidad entre la población, los expertos recuerdan que se trata de una especie inofensiva y recomiendan evitar capturarla o alterar su recorrido para no afectar su ciclo natural.