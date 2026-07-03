Siete empresas nacionales y extranjeras interesadas en el avión presidencial de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) detalló que el anuncio de la subasta del avión presidencial ha sido bien recibida por empresas nacionales e internacionales, que mostraron interés en participar.​​

De forma exclusiva, una fuente de esa institución dijo a EL HERALDO que ya son siete las empresas que ofertarán en la subasta el 10 de julio de 2026. Por los momentos no se saben los nombres, ya que aparecen en el sistema hasta que "depositen el sobre", dijo la fuente, refiriéndose al momento en el que presentan la oferta. Las inspecciones técnicas del avión presidencial Embraer Legacy 600 están debidamente calendarizadas con la programación exclusiva de una empresa por día. Las Para este proceso se integró el Comité de Subasta y veeduría, para que se cumpla lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

El Comité de Subasta está coordinado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado, e integrado con delegados de la Gerencia Administrativa y Auditoría Interna de la Secretaría de Defensa Nacional. De igual forma, en calidad de invitados se convocó conforme a Ley a representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Proceso