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Siete empresas nacionales y extranjeras interesadas en el avión presidencial de Honduras

Cada empresa que ofertará en la subasta del avión presidencial tendrá un día específico para realizar las inspecciones técnicas del Embraer Legacy 600

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 16:57
Siete empresas nacionales y extranjeras interesadas en el avión presidencial de Honduras

El lujoso avión presidencial Embraer Legacy 600 será vendido a través de una subasta internacional y las propuestas se van abrir el próximo 10 de julio.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) detalló que el anuncio de la subasta del avión presidencial ha sido bien recibida por empresas nacionales e internacionales, que mostraron interés en participar.​​

De forma exclusiva, una fuente de esa institución dijo a EL HERALDO que ya son siete las empresas que ofertarán en la subasta el 10 de julio de 2026. Por los momentos no se saben los nombres, ya que aparecen en el sistema hasta que "depositen el sobre", dijo la fuente, refiriéndose al momento en el que presentan la oferta.

Las inspecciones técnicas del avión presidencial Embraer Legacy 600 están debidamente calendarizadas con la programación exclusiva de una empresa por día. Las

Para este proceso se integró el Comité de Subasta y veeduría, para que se cumpla lo establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Gobierno abre subasta internacional para vender el avión presidencial

El Comité de Subasta está coordinado por la Dirección Nacional de Bienes del Estado, e integrado con delegados de la Gerencia Administrativa y Auditoría Interna de la Secretaría de Defensa Nacional.

De igual forma, en calidad de invitados se convocó conforme a Ley a representantes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR).

FOTOS: Así es el lujoso "Embraer Legacy 600", jet presidencial que el gobierno de Honduras subasta

Proceso

El pasado 25 de junio se informó que el avión presidencial sería subastado en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), en Tegucigalpa.

Las ofertas serán recibidas entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, mientras que la jornada concluirá a las 4:00 de la tarde.

Las autoridades establecieron que no se admitirán propuestas inferiores al precio base, aunque el monto no fue revelado en el aviso oficial.

Los interesados podrán adquirir las bases de la subasta a partir del 26 de junio, previo pago de 500 lempiras, y tendrán la posibilidad de inspeccionar el avión antes del remate mediante citas coordinadas con la Fuerza Aérea Hondureña y Sedena.

La apertura del proceso marca un nuevo paso en la intención del Gobierno de desprenderse de la aeronave presidencial, luego de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad, con 128 votos, el decreto que autoriza su venta.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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