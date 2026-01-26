  1. Inicio
Un interior de lujo: así es el avión presidencial de Honduras que Asfura desea vender

Espacioso y diseñado para vuelos de negocios, con una capacidad de unos 13 pasajeros, así es el interior del avión presidencial que el nuevo gobierno busca poner a la venta

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 14:10
1 de 11

Nasry Asfura está a tan solo horas de tomar posesión de su cargo, este próximo 27 de enero, pero una de las medidas que desde ya desea implementar es poner a la venta el avión presidencial. El presidente electo aseguró que él no usará la lujosa aeronave.

Foto: Cortesía- Fuerza Aérea
2 de 11

La venta del avión presidencial también fue una promesa de Xiomara Castro, pero nunca se materializó. Aquí más detalles.

 Foto: Cortesía -redes sociales
3 de 11

En el actual gobierno, el avión no se puso en venta; más bien se mandó a pintar, pasando de blanco a un color verde oliva.

 Foto: Cortesía - redes sociales
4 de 11

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en la instalación de la primera legislatura, dio a conocer que Nasry Asfura solicitó la ayuda del Congreso Nacional para que se autorice poner en venta el avión.

 Foto: Cortesía - redes sociales
5 de 11

El modelo del avión presidencial es un Legacy 600 EMB-135B, con matrícula FAH-001, y así es como luce por fuera.

 Foto: Cortesía - globalcharter-referencia
6 de 11

 Foto: Cortesía - redes sociales
7 de 11

EL HERALDO indagó cómo es el interior de este modelo a través de la empresa global chárter dedicada al alquiler de jets privados, vuelos chárter grupales y de carga, ya que no se tienen fotos del interior del avión presidencial de Honduras.

 Foto: Cortesía - globalcharter-referencia
8 de 11

Se conoció que este tipo de avión tiene un interior de lujo y se caracteriza por una cabina con capacidad para acomodar entre 10 y 13 pasajeros.

 Foto: Cortesía - redes sociales
9 de 11

Ofrece áreas separadas para trabajar, cenar y dormir, incluyendo asientos ejecutivos, mesas de conferencias y servicio de catering completo.

 Foto: Cortesía - redes sociales
10 de 11

Es un avión espacioso y diseñado para vuelos de negocios; la cabina destaca por su amplitud en comparación con otros aviones de su categoría.

 Foto: Cortesía - globalcharter-referencia
11 de 11

El diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, dio a conocer que se realizará una evaluación para estimar cuánto podría costar la aeronave y que, además, es posible que se venda en una subasta internacional. Según Pérez, Embraer es la empresa brasileña donde se adquirió el avión.

 Foto: Cortesía
