Un interior de lujo: así es el avión presidencial de Honduras que Asfura desea vender

Nasry Asfura está a tan solo horas de tomar posesión de su cargo, este próximo 27 de enero, pero una de las medidas que desde ya desea implementar es poner a la venta el avión presidencial. El presidente electo aseguró que él no usará la lujosa aeronave.
La venta del avión presidencial también fue una promesa de Xiomara Castro, pero nunca se materializó. Aquí más detalles.
En el actual gobierno, el avión no se puso en venta; más bien se mandó a pintar, pasando de blanco a un color verde oliva.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en la instalación de la primera legislatura, dio a conocer que Nasry Asfura solicitó la ayuda del Congreso Nacional para que se autorice poner en venta el avión.
El modelo del avión presidencial es un Legacy 600 EMB-135B, con matrícula FAH-001, y así es como luce por fuera.
EL HERALDO indagó cómo es el interior de este modelo a través de la empresa global chárter dedicada al alquiler de jets privados, vuelos chárter grupales y de carga, ya que no se tienen fotos del interior del avión presidencial de Honduras.
Se conoció que este tipo de avión tiene un interior de lujo y se caracteriza por una cabina con capacidad para acomodar entre 10 y 13 pasajeros.
Ofrece áreas separadas para trabajar, cenar y dormir, incluyendo asientos ejecutivos, mesas de conferencias y servicio de catering completo.
Es un avión espacioso y diseñado para vuelos de negocios; la cabina destaca por su amplitud en comparación con otros aviones de su categoría.
El diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, dio a conocer que se realizará una evaluación para estimar cuánto podría costar la aeronave y que, además, es posible que se venda en una subasta internacional. Según Pérez, Embraer es la empresa brasileña donde se adquirió el avión.