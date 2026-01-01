No solo "Papi a la Orden": los apodos de los presidentes de Honduras

En Honduras ha sido usual que a los presidentes se les llegue a conocer por un sobrenombre o varios. Conozca algunos de los mandatarios con apodos a continuación.
Ya sea por motivos de campaña propagandística o por los seguidores de su partido político, a varios presidentes hondureños se les nombra más por su apodo que por su nombre real.
A Ramón Villeda Morales, presidente de Honduras por el Partido Liberal entre 1957 a 1963, se le conoció como "Pajarito".
El político liberal Roberto Suazo Córdova fue presidente de Honduras entre 1982 a 1986, siendo el primero luego de que Honduras retornara al orden democrático. Se le conocía como "Rosuco", un juego de palabras con las primeras sílabas de su nombre y apellido: (Ro)berto (Su)azo (Có)rdova.
Carlos Roberto Reina fue presidente de Honduras entre 1994 a 1998 por el Partido Liberal. Reina era conocido como "Gallo Colorado" y también como "El hombre del machete" tras asegurar que le "cortaría las uñas largas" a los corruptos.
José Manuel Zelaya Rosales llegó a la presidencia para el período 2006 hasta el año 2009 cuando se perpetró un golpe de Estado a su gobierno. Casi todos se refieren a él como "Mel". Sus seguidores también le ha acuñado como "Comandante Vaquero".
Porfirio Lobo Sosa, destacado político del Partido Nacional, ejerció la presidencia de la República entre 2010 a 2014. Desde hace muchos años es más común escuchar que se dirigan a él como "Pepe" en lugar de Porfirio.
Juan Orlando Hernández Alvarado fue presidente de Honduras en los períodos 2014-2018 y 2018-2022 (este último bajo una reelección cuestionada). El apodo más común es "JOH, siglas referentes a las iniciales de sus dos nombres y primer apellido. También se le conocía como "El Indómito".
Xiomara Castro es la primera mujer en la historia en ejercer la presidencia de Honduras. Aunque en su campaña ni dentro del partido Libertad y Refundación se le acuñó un sobrenombre, en redes sociales fue muy recurrente ver que se referían a ella como "La Presi" o "Xiomi".
El político nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah, presidente electo para el período 2026-2030, es sumamente conocido por sus sobrenombres: "Tito", "Nasryto"y sobre todo, "Papi a la Orden", siendo este último incluso el nombre de su corriente en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.