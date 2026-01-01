  1. Inicio
No solo "Papi a la Orden": los apodos de los presidentes de Honduras

En Honduras muchos de sus presidentes han sido conocidos por los pobladores por sus sobrenombres, tal como Nasry "Tito" Asfura o Manuel "Mel" Zelaya

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 00:00
1 de 10

En Honduras ha sido usual que a los presidentes se les llegue a conocer por un sobrenombre o varios. Conozca algunos de los mandatarios con apodos a continuación.

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO| Cortesía
2 de 10

Ya sea por motivos de campaña propagandística o por los seguidores de su partido político, a varios presidentes hondureños se les nombra más por su apodo que por su nombre real.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
3 de 10

A Ramón Villeda Morales, presidente de Honduras por el Partido Liberal entre 1957 a 1963, se le conoció como "Pajarito".

Foto: Cortesía
4 de 10

El político liberal Roberto Suazo Córdova fue presidente de Honduras entre 1982 a 1986, siendo el primero luego de que Honduras retornara al orden democrático. Se le conocía como "Rosuco", un juego de palabras con las primeras sílabas de su nombre y apellido: (Ro)berto (Su)azo (Có)rdova.

 Foto: Cortesía
5 de 10

Carlos Roberto Reina fue presidente de Honduras entre 1994 a 1998 por el Partido Liberal. Reina era conocido como "Gallo Colorado" y también como "El hombre del machete" tras asegurar que le "cortaría las uñas largas" a los corruptos.

 Foto: Cortesía
6 de 10

José Manuel Zelaya Rosales llegó a la presidencia para el período 2006 hasta el año 2009 cuando se perpetró un golpe de Estado a su gobierno. Casi todos se refieren a él como "Mel". Sus seguidores también le ha acuñado como "Comandante Vaquero".

 Foto: David Romero/EL HERALDO
7 de 10

Porfirio Lobo Sosa, destacado político del Partido Nacional, ejerció la presidencia de la República entre 2010 a 2014. Desde hace muchos años es más común escuchar que se dirigan a él como "Pepe" en lugar de Porfirio.

 Foto: Archivo/EL HERALDO
8 de 10

Juan Orlando Hernández Alvarado fue presidente de Honduras en los períodos 2014-2018 y 2018-2022 (este último bajo una reelección cuestionada). El apodo más común es "JOH, siglas referentes a las iniciales de sus dos nombres y primer apellido. También se le conocía como "El Indómito".

 Foto: EFE
9 de 10

Xiomara Castro es la primera mujer en la historia en ejercer la presidencia de Honduras. Aunque en su campaña ni dentro del partido Libertad y Refundación se le acuñó un sobrenombre, en redes sociales fue muy recurrente ver que se referían a ella como "La Presi" o "Xiomi".

 Foto: Alex Pérez/EL HERALDO
10 de 10

El político nacionalista Nasry Juan Asfura Zablah, presidente electo para el período 2026-2030, es sumamente conocido por sus sobrenombres: "Tito", "Nasryto"y sobre todo, "Papi a la Orden", siendo este último incluso el nombre de su corriente en las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

 Foto: Elvis Mendoza/EL HERALDO
