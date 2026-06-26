FOTOS: Así es el lujoso "Embraer Legacy 600", jet presidencial que el gobierno de Honduras subasta

El anuncio de la subasta del avión presidencial de Honduras ha despertado la curiosidad de miles de ciudadanos. Más allá de la decisión gubernamental de vender la aeronave, muchos se preguntan cómo es el "Embraer Legacy 600", el avión que durante años fue utilizado para el traslado de altos funcionarios y misiones oficiales del Estado.
La administración del presidente Nasry Asfura, a través de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), confirmó la apertura de una subasta pública internacional para vender la aeronave, permitiendo la participación de personas naturales y jurídicas, tanto hondureñas como extranjeras.
El avión que será puesto a la venta corresponde a un "Embraer Legacy 600", una aeronave ejecutiva fabricada por la empresa brasileña Embraer y reconocida internacionalmente por combinar autonomía, comodidad y capacidad para vuelos de larga distancia.
Considerado uno de los jets ejecutivos más exitosos de su categoría, el Legacy 600 tiene capacidad para transportar entre 13 y 16 pasajeros, dependiendo de la configuración interior, además de contar con espacios diseñados para reuniones, descanso y operaciones ejecutivas.
El Embraer Legacy 600 posee una longitud aproximada de 26 metros, una envergadura cercana a los 22 metros y puede alcanzar velocidades de hasta 830 kilómetros por hora, lo que le permite realizar vuelos internacionales sin escalas en trayectos de larga distancia.
La aeronave dispone de sistemas avanzados de navegación y comunicación utilizados en la aviación ejecutiva internacional.
Otro de sus principales atractivos es su autonomía de vuelo, que puede superar los 6,000 kilómetros, permitiéndole cubrir rutas regionales e internacionales sin necesidad de múltiples escalas, una característica que lo convirtió en una herramienta estratégica para el transporte oficial.
En cuanto a su interior, el Legacy 600 cuenta con cabina presurizada, áreas de descanso, compartimentos para equipaje, sistemas de entretenimiento y espacios diseñados para brindar comodidad durante vuelos prolongados.
Según el aviso oficial emitido por el Gobierno, la subasta se realizará el próximo 10 de julio de 2026 en las instalaciones de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa, donde los interesados podrán presentar sus ofertas económicas.
Para participar en el proceso, los aspirantes deberán adquirir previamente las bases de la subasta, cuyo costo fue fijado en 500 lempiras, un pago no reembolsable que permitirá acceder a la información técnica y administrativa necesaria para presentar una propuesta.
Las autoridades también informaron que los interesados podrán inspeccionar físicamente la aeronave, previa coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Hondureña, mientras que las ofertas presentadas no podrán ser inferiores al precio base establecido por el Estado, aunque este monto aún no ha sido divulgado públicamente.
La venta del "Embraer Legacy 600" marca uno de los procesos de enajenación de bienes estatales más relevantes de los últimos años en Honduras y definirá el futuro de una de las aeronaves ejecutivas más emblemáticas utilizadas por el Estado hondureño.