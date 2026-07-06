Francia y Paraguay en "guerra" tras comentarios racistas de senadora contra Mbappé

Francia y Paraguay han entrado en una "guerra" por comentarios racistas por parte de la senadora Celeste Amarilla. Lo dicho por ella hizo que autoridades gubernamentales se pronuncien.
Francia eliminó a Paraguay del Mundial con gol de penal de Kylian Mbappé y la pelea se dio no solo en el terreno de juego, también en redes y por parte de políticos.
Celeste Josefina Amarilla Goitia es abogada y política paraguaya que ejerce como senadora desde 2023, ella lo hace con el Partido Liberal Radical Auténtico.
La senadora emitió comentarios en contra de Mbappé, jugador que le respondió tildándola de racista. Desde el gobierno de ambos países también hubo pronunciamientos.
El gobierno de Paraguay mediante su Cancillería se desmarcó de lo dicho por la senadora y expresó que lo dicho por ella no representaba una postura oficial gubernamental.
Este fue el mensaje en redes de la senadora, diciendo que Mbappé es un "camerunés colonizado". Además, lamentó que los jugadores de Paraguay no le dieran una bofetada al francés.
Mbappé no se quedó callado y le respondió de esta forma, aseverando que es una "mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay...". El 10 de Francia condenó el racismo por parte de la política.
El gobierno de Paraguay a través de la Cancillería expresó que "deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla" en contra de Mbappé. La Cancillería precisó que lo dicho por ella son contrarios "a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve"
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se refirió a lo sucedido y dijo estar en "contra del racismo". El jefe de Estado agregó: "cuando las palabras ensucian, nuestro valores responden: dignidad, respeto, fraternidad".
El presidente del Congreso Nacional de Paraguay también emitió una opinión al rechazar "enérgicamente los mensajes racistas, xenófobos y que incitan a la violencia contra cualquier persona".