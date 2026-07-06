'Venganza de Yamal', tristeza de Cristiano Ronaldo y festejo de España tras eliminar a Portugal

La selección de España se impuso sobre Portugal con un tanto de Mikel Merino para eliminarlo en octavos de final del Mundial United 2026 y Cristiano Ronaldo se fue entre lágrimas
Tristeza total de Cristiano Ronaldo al despedirse del Mundial United 2026 tras ser eliminado por la España de Lamine Yamal.
El actor español Javier Bardem estuvo presente en el estadio apoyando a su selección en el juego ante Portugal en octavos de final del Mundial United 2026.
Luego del gol de Mikel Merino para darle el triunfo a España y lograr avanzar a cuartos de final del Mundial United 2026, los jugadores de Portugal se vieron destruidos.
Mientras los de España celebraban, Cristiano Ronaldo se marchaba triste entre lágrimas.
Lamine Yamal esta vez se vengó de Portugal y Cristiano Ronaldo luego de que estos le habían ganado la final de la Nations League
Ahora Cristiano Ronaldo se despide de los mundiales, donde anotó 11 goles con la camiseta de Portugal.
España celebró por todo lo alto este triunfo y más a quien se lo habían ganado.
Lamine Yamal oró luego del pitazo final mientras los otros jugadores de España celebraban frente a los de Portugal.
Lo que había dicho Nana Kwaku Bonsam fue solo una falsedad. “El Mundial ya está decidido en el plano espiritual. El campeón será Portugal con Cristiano Ronaldo como gran protagonista. Cristiano no debe preocuparse”
Cristiano Ronaldo anotó tres goles en esta copa del mundo con Portugal y este sería su último partido.
Lamine Yamal se fue muy feliz, no anotó pero está con la selección de España en cuartos, donde se medirá ante Bélgica o Estados Unidos.