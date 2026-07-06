La anécdota escolar que Taylor Swift incluyó en sus votos a Travis Kelce

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce contrajeron matrimonio en el Madison Square Garden de Nueva York, en un enlace al que asistieron alrededor de mil invitados.
Según una fuente citada por la revista People, la artista dedicó parte de sus votos, de veinte minutos de duración, a recordar una anécdota de la etapa escolar de Kelce, quien pese a ser el deportista más destacado de su instituto solía acompañar a los compañeros que sufrían acoso durante el almuerzo.
La misma fuente añadió que Swift expresó no haber contado con una persona así durante su propia adolescencia.Otro invitado, consultado por NBC News, señaló que fue Kelce quien mostró más emoción durante la ceremonia.
De acuerdo con el diario Daily Mail, Swift se mostró conmovida en el momento en que su ahora esposo prometió protegerla. El jugador, descrito como nervioso ante cerca de mil espectadores, logró mantener la compostura durante su intervención, según una fuente consultada por ese medio.
El presentador George Stephanopoulos, presente en el evento, calificó los votos como genuinos y equilibrados entre lo emotivo y lo distendido. La periodista Robin Roberts, por su parte, subrayó el carácter cercano de la celebración, señalando que la pareja invitó a amigos y vecinos de su etapa escolar, en línea con cualquier boda convencional, pese al tamaño del recinto donde tuvo lugar.
La ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler, quien aconsejó a los novios besarse en cada oportunidad posible para evitar conflictos futuros, según relató a la cadena CNN el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. Reid describió la intervención del actor como desenfadada pero certera.
Entre los asistentes figuraron Selena Gomez, Gigi Hadid, Jennifer Lopez, Bradley Cooper, Tom Brady y Machine Gun Kelly. Como detalle adicional, los novios entregaron a los invitados pañuelos bordados con la fecha y el lugar de la boda.
Swift y Kelce, ambos de 36 años, se comprometieron en agosto de 2025. Previamente habían circulado versiones, no confirmadas de forma oficial, sobre un matrimonio civil anterior en el estado de Tennessee.