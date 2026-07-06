La anécdota escolar que Taylor Swift incluyó en sus votos a Travis Kelce

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce contrajeron matrimonio en el Madison Square Garden de Nueva York, en un enlace al que asistieron alrededor de mil invitados. Según una fuente citada por la revista People, la artista dedicó parte de sus votos, de veinte minutos de duración, a recordar una anécdota de la etapa escolar de Kelce, quien pese a ser el deportista más destacado de su instituto solía acompañar a los compañeros que sufrían acoso durante el almuerzo.

La misma fuente añadió que Swift expresó no haber contado con una persona así durante su propia adolescencia.Otro invitado, consultado por NBC News, señaló que fue Kelce quien mostró más emoción durante la ceremonia. De acuerdo con el diario Daily Mail, Swift se mostró conmovida en el momento en que su ahora esposo prometió protegerla. El jugador, descrito como nervioso ante cerca de mil espectadores, logró mantener la compostura durante su intervención, según una fuente consultada por ese medio.