Diamantes y terciopelo, el look de Jennifer López en la boda de Taylor Swift

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer López compartió en Instagram varias imágenes de su vestuario para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el viernes por la noche en el Madison Square Garden. La artista, de 56 años, acompañó la publicación con un emoji de copa de champán. López llevó un vestido de terciopelo negro de la firma Bach Mai, con escote redondeado, cintura caída y falda de lúrex hasta la altura de la rodilla.

Completó el conjunto con un bolso de mano de satén de Carolina Herrera, zapatos de plataforma en terciopelo negro y un conjunto de joyas de diamantes con motivos florales, entre ellas un collar de dos niveles.

Según indicó el estilista Justine Marjan, la actriz llevó el cabello recogido en un moño texturizado, con una diadema de terciopelo, en una imagen que remitió al estilo de Audrey Hepburn. López no fue la única invitada en evocar a la actriz durante el fin de semana de la boda.





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Selena Gómez, amiga cercana de Swift, vistió un traje largo negro de Oscar de la Renta, también con moño y joyas de diamantes, durante la cena de ensayo celebrada el jueves. JLo y Taylor Swift mantienen una amistad de años.